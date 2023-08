Das große Comeback: Warum clevere Investoren jetzt auf diesen Sneaker-Giganten setzen

Sei ehrlich! Für viele von uns ist Nike (WKN: 866993) doch viel mehr als nur ein Markenname; es ist ein Symbol für Durchhaltevermögen, Exzellenz und kontinuierliche Innovation. Aber wie steht es um die Investment-Perspektive? Sollte man in diesen schwierigen Zeiten in Nike investieren?

Das Jahr 2023 hat der Nike-Aktie bisher nicht viel Glück gebracht, mit einem Minus von mehr als 14 %. Lagerüberhang, abgeschwächte Nachfrage, Probleme im chinesischen Markt und wachsende Konkurrenz: All das hat die Performance der Aktie belastet. Aber lass dich nicht täuschen, denn hinter den Kulissen braut sich etwas Großes zusammen.

Nike ist gut positioniert

Jeder Sturm vergeht, und das gilt auch für die durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Herausforderungen, mit denen Nike zu kämpfen hatte. Wie ein Phönix, der aus der Asche aufersteht, ist Nike dabei, seine Position neu zu definieren. Die anhaltende Stärke der Marke, die beeindruckenden Umsatzzahlen der Jordan-Produktlinie und Nikes ehrgeizige Pläne, den Verkauf direkt an die Kunden zu steigern, sind Hinweise darauf.

Die unerwartete Wendung

Chinas Rolle in Nikes Geschichtsbuch ist beispiellos. Nach einigen rauen Monaten verzeichnet das Unternehmen hier wieder beeindruckende Zahlen. Im vierten Quartal stiegen die Umsätze in der Greater China-Region um beeindruckende 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich von Nike Direct getrieben, das um 19 % gegenüber dem Vorjahr zulegte. Und es geht noch weiter: Nikes operative Marge in China, die im letzten Jahr rückläufig war, stieg zuletzt um beeindruckende 70 % im Jahresvergleich. Nicht schlecht, oder?

Und dabei gibt es noch viele weitere Wachstumstreiber. In der kommenden Zeit stehen große sportliche Ereignisse an, bei denen Nike als Spitzenreiter hervorstechen könnte. Sei es durch die Frauenfußball-Weltmeisterschaft oder durch Nikes geplante Partnerschaften und Neustarts. Die Marke Kobe und die Jordan-Linie bieten immense Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere auf den internationalen Märkten.

Die Marktdurchdringung der Jordan-Marke liegt außerhalb Nordamerikas um etwa 10 Prozentpunkte niedriger als im Heimatmarkt. Dennoch hatte die Marke ein beeindruckendes Geschäftsjahr 2023 und ist auf dem besten Weg, die zweitgrößte Schuhmarke in Nordamerika zu werden. Mit dem neuesten Produkt, dem Tatum 1, und den Ambitionen der NBA, international zu wachsen, sieht es so aus, als würde die Jordan-Marke in Nikes internationalen Märkten weiter expandieren können.

Nike bietet eine ordentliche Dividende

Ein starker Indikator für das Vertrauen eines Unternehmens in seine Zukunft ist seine Dividendenhistorie. Nike hat in diesem Bereich beeindruckt, indem das Unternehmen seine Dividenden in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht hat. Auch wenn der Gewinnrückgang Anlass zur Sorge geben könnte, ist es wichtig, das Gesamtbild zu betrachten. Nike hat bewiesen, dass es in der Lage ist, sich in schwierigen Zeiten neu zu positionieren und stärker zurückzukommen.

Mein Fazit

In der Welt der Geldanlage gibt es selten eine Garantie. Jede Aktie, so stark sie auch sein mag, durchläuft Höhen und Tiefen. Was zählt, ist die Vision, die Strategie und die Fähigkeit, sich anzupassen. Das Management von Nike hat im Laufe der Jahre bewiesen, dass es all diese Qualitäten besitzt.

Für einen Investor wie dich, der bereit ist, über kurzfristige Hürden hinauszublicken und das langfristige Potenzial zu erkennen, könnte heute der ideale Zeitpunkt sein, um ernsthaft über ein Investment in Nike nachzudenken. Lass dich nicht von den aktuellen Stolpersteinen abschrecken. Denk an das große Bild: Die Frage ist aus meiner Sicht nicht, ob Nike sich erholen wird, sondern wann.

Der Artikel Das große Comeback: Warum clevere Investoren jetzt auf diesen Sneaker-Giganten setzen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nike.

Aktienwelt360 2023