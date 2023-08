Steigende Dividende seit 27 Jahren: Warum dieser Energie-Riese boomt

Investierst du in grüne Energie oder spielst mit dem Gedanken? Es gibt aktuell eine interessante Gelegenheit, die du dir genauer anschauen solltest: NextEra Energy (WKN: A1CZ4H). Der Markt für grüne Energien boomt, und NextEra steht im Mittelpunkt dieses Wachstums. Lass uns schauen, warum diese Aktie so interessant ist.

NextEra ist nicht irgendein Unternehmen

Mit einer Marktkapitalisierung von 125 Mrd. Euro ist es der größte Stromversorger der USA. Ein großer Teil des aktuellen Strommixes kommt aus Solar- und Energiespeicherlösungen. Und das Unternehmen erweist sich als zukunftsfähig.

Im ersten Quartal erzielte NextEra ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 14 % im Vergleich zum Vorjahr – und das trotz witterungsbedingter Herausforderungen, die erneuerbare Energien üblicherweise beeinflussen. Trotz Herausforderungen wie steigende Rohstoffpreise und Unterbrechungen in der Lieferkette bleibt das Management zuversichtlich. Das Marktpotenzial erscheint riesig.

Ein weiterer Schritt in Richtung grüne Zukunft ist die Exploration von Möglichkeiten im grünen Wasserstoffmarkt. Nachdem in den USA der Inflation Reduction Act verabschiedet wurde, welcher erhebliche Steuergutschriften für solche Projekte bietet, plant NextEra Energy eine Investition von mehr als 20 Mrd. US-Dollar in grünen Wasserstoff. Die Wachstumsstory bekommt damit Rückenwind.

NextEra ist führend in der Entwicklung von Wind- und Solarenergie. Die Experten dort verfügen über eine grüne Energiekapazität von etwa 27 Gigawatt. Auch beeindruckend: Sie haben 20 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, einige attraktive Standorte im Portfolio und herausragende Beziehungen zu Lieferanten.

Auch für Einkommensinvestoren spannend

NextEra Energy ist ein echter Dividendenaristokrat. Aktuell kann das Unternehmen stolz auf 27 aufeinanderfolgende Dividendenerhöhungen und eine durchschnittliche Wachstumsrate von beeindruckenden 11,6 % über die letzten fünf Jahre zurückblicken. Sicher, die Dividendenrendite von 2,5 % erscheint im Vergleich zu einigen anderen Unternehmen nicht besonders hoch. Aber in Bezug auf das Dividendenwachstum übertrifft NextEra seine Wettbewerber recht klar.

Wenn es also nur um die Dividende geht, schneidet NextEra vielleicht nicht als Spitzenreiter ab. Aber betrachten wir das Gesamtbild, wird klar: Bei der Dividendenqualität ist das Unternehmen stark: solides Wachstum, eine gesunde Auszahlungsquote und eine beeindruckende Historie.

Mein Fazit

NextEra Energy bietet eine spannende Investmentchance in grüne Energie. Trotz einiger Risiken überwiegen die Wachstumsmöglichkeiten und das Potenzial für steigende Dividenden. Wenn du also nach einer Gelegenheit suchst, in den grünen Energiemarkt zu investieren und dabei von Dividenden zu profitieren, könnte NextEra genau das Richtige für dich sein.

Sicher, aktuell scheint die Aktie recht teuer zu sein, aber betrachten wir das Wachstumspotenzial, wirkt die Bewertung durchaus angemessen. Schau dir mal den aktuellen EBITDA-Multiplikator von NextEra Energy an, der bei rund 15,5 liegt, immer noch über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 13,6. Das deutet darauf hin, dass der Markt ziemlich optimistisch in Bezug auf das zukünftige Wachstum ist. Auch die makroökonomische Lage und die solide Einnahmen- und Gewinnperspektive des Unternehmens sind ziemlich ermutigend, wie ich finde. Ich könnte es niemandem verdenken, der bereits zum aktuellen Kurs eine Position aufbaut.

