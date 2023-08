Trading-Chance Goldman Sachs: Nahe am Support einen Long-Trade wagen?

Werbung

Das zweite Quartal war schlecht gelaufen beim Investmentbank-Giganten Goldman Sachs. Aber das hatte man bereits geahnt. Und man geht derzeit auch davon aus, dass das laufende Quartal nicht gerade grandios ausfallen wird. Damit sind die „bad news“ im Kurs bereits eingepreist. Nahe einer markanten Unterstützungszone und bei überverkaufter Markttechnik ließe sich daher durchaus über einen Long-Trade nachdenken.

Goldman Sachs hatte im zweiten Quartal zwar nur geringfügig weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum, aber die Gewinnprognose der Analysten von im Schnitt 3,16 US-Dollar pro Aktie unterbot die Investmentbank mit 3,08 US-Dollar pro Aktie dennoch. Und schon diese Prognose lag meilenweit unter den 7,73 US-Dollar/Aktie, die im zweiten Quartal 2022 erreicht wurden. Hinzu kam, dass man seitens Goldman Sachs unterstrich, dass die Aktivität im Investmentgeschäft ein Dekaden-Tief erreicht habe. Doch der Kurseinbruch als Reaktion auf diese Ergebnisse blieb aus, im Gegenteil:

Man hatte offenbar Schlimmeres erwartet

Als Goldman Sachs diese Zahlen am 19. Juli vorlegte, schwankte die Aktie zwar stark, schloss letztlich aber im Plus und stieg danach drei Tage am Stück weiter. Das deutet an, dass man nicht nur mit diesen trüben Resultaten, sondern eher noch mit Schlimmerem gerechnet haben dürfte. Auch die Analysten nahmen die verfehlten Prognosen gelassen: Die Zahl der „Halten“-Einschätzungen stieg zwar, aber zum Ausstieg rät weiterhin niemand. Und das durchschnittliche Kursziel liegt mit momentan 353 US-Dollar recht solide über dem derzeitigen Kurs.

Da die „bad news“ jetzt auf dem Tisch liegen und bis zur Vorlage der Ergebnisse des dritten Quartals am 17. Oktober vermutlich nicht allzu viel Neues zu erwarten wäre, besteht durchaus eine gute Chance, dass die Aktie den jetzt angelaufenen Unterstützungsbereich hält und dort erst einmal aufwärts dreht.

Eine robuste Supportzone kommt in Reichweite

Sie sehen im Chart, dass die Aktie zwar nach der schwachen Bilanz eine Rallye startete, sich dann aber im charttechnisch luftleeren Raum um 360 US-Dollar festfuhr. Nachdem lange genug keine umfassenderen Käufe kamen und auch der Gesamtmarkt nach unten drehte, folgte die Goldman Sachs-Aktie der allgemeinen Tendenz und notiert dadurch derzeit niedriger als unmittelbar vor der Bilanzvorlage. Da sich die Faktenlage aber seither nicht nennenswert verändert hat, ist das grundsätzlich eine Chance auf der Long-Seite, vor allem mit Blick auf das Chartbild insgesamt, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Damit hat der Kurs jetzt eine recht robust wirkende Unterstützungszone angesteuert, die, beginnend mit der im Sommer 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie und endend mit dem Zwischentief vom Juni, im Bereich zwischen 310 und 317 US-Dollar wartet. Angesichts der aktuell zugleich im überverkauften Bereich rangierenden markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis eine Gelegenheit, hier mit einem Stop Loss, der sicherheitshalber auch noch ein Stück unter das März-Tief positioniert wird, einen Long-Trade zu erwägen.

Nahe an der Aufwärtstrendlinie Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 218,098 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 295 US-Dollar ansiedeln. Bei einem momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar um die 1,0870 entspricht das einem Stop Loss von ca. 7,05 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Goldman Sachs lautet TT4Q9L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 344,07 US-Dollar, 361,62 US-Dollar, 379,68 US-Dollar, 389,58 US-Dollar

Unterstützungen: 317,00 US-Dollar, 310,56 US-Dollar, 301,87 US-Dollar, 287,75 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Goldman Sachs

Basiswert Goldman Sachs WKN TT4Q9L ISIN DE000TT4Q9L0 Basispreis 218,098 US-Dollar K.O.-Schwelle 218,098 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikatr 7,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.