BLKB-Tochtergesellschaft radicant lanciert vollständigen Markteintritt

Die Angebote der radicant bank ag sind mit dem heute vollzogenen vollständigen Markteintritt der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Die Tochtergesellschaft der BLKB erreicht damit einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung. Liestal, 22.08.2023 Mit dem heute vollzogenen öffentlichen Markteintritt und der Verfügbarkeit der radicant Mobile-Banking-App in den Stores von Google und Apple schliesst die radicant bank ag (radicant) die Ende März 2023 gestartete Beta-Phase erfolgreich ab. Hierbei wurden die Funktionalität der App sowie die Dienstleistungen unter echten Marktbedingungen exklusiv durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partnerfirmen zu Testzwecken genutzt. «Wir freuen uns sehr, dass nach dem erfolgreichen Abschluss der Beta-Phase die Angebote von radicant ab sofort der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Damit konnte ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Bank planmässig erreicht werden», kommentiert Thomas Schneider, Bankratspräsident der BLKB, den öffentlichen Markteintritt. John Häfelfinger, CEO der BLKB, fügt hinzu: «Unsere Tochtergesellschaft radicant setzt mit ihren technologischen Innovationen und ihrem nachhaltigen Angebotsspektrum neue Massstäbe im digitalen Bankgeschäft. Ich bin zuversichtlich, dass radicant die Geschäftsfelder und Erträge der BLKB erfolgreich diversifizieren wird.» radicant bietet diverse, auf die SDGs (Sustainable Development Goals) fokussierte Anlageprodukte an. Diese dienen als Basis für die Vermögensverwaltung, die über die radicant Mobile-Banking-App angeboten wird. Weiter werden den Kundinnen und Kunden auch die Kontoführung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie eine physische und virtuelle Debitkarte und Bezahldienste wie Apple Pay, Google Pay und Twint angeboten. Bei jeder Zahlung wird der CO₂-Fussabdruck der Transaktion gemessen und kann von den Kundinnen und Kunden in der App eingesehen werden. Die radicant bank ag ist ein strategisches Investment der BLKB und als 100-prozentige Tochtergesellschaft operativ eigenständig. Für Rückfragen:

Mit gut 950 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine klare Meinung zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen der BLKB bei der Beratung ihrer Kunden über alle Lebensereignisse hinweg betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit den Segmenten Privat- und Unternehmenskunden in der Region, Innovation und Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden, Grossfirmen und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres gesetzlich verankerten Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und subsumiert ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der Region und als nachhaltige Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen ökologisch verantwortungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden und eine vorausblickende Grundhaltung in der Bank. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 Prozent im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Services AG den BLKB-Konzern. Mit einem Rating AA+ mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist der BLKB-Konzern mit einer Cost-Income-Ratio von rund 53,1% eines der effizientesten Finanzinstitute der Schweiz.

