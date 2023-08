INFINEON - Aufatmen bei Investoren!

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 33,010 € (XETRA)

Zum Start der neuen Handelswoche wurde die Infineon-Aktie nur zögerlich gekauft. Verwundern kann diese Entwicklung nicht, denn der Aktienkurs kam im August kräftig unter die Räder. Auslöser der Verkaufswelle von über 20 % waren die Quartalszahlen am 3. August. Der Markt quittierte diese mit einem Abschlag von fast 10 %, womit der vorangegangene Ausbruch über den Widerstandsbereich um 39 EUR zum Fehlausbruch wurde. Die Zahlen selbst fielen durchwachsen und unspektakulär aus. Im Gros erfüllte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten (siehe hier).

Im Gegensatz zum Montag machen die Käufer am heutigen Dienstag jedoch deutlich mehr Druck. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen notiert die Aktie fast 3 % im Plus. Damit wird der Unterstützungsbereich um 32 EUR doch noch eindrucksvoll gekauft. Bis dato sind die Kursgewinne jedoch nur eine Erholung im kurzfristig immer noch bärischen Umfeld. Eine vollständige Bodenformation fehlt weiterhin und das birgt entsprechende Risiken.

Das „große Ganze“ hilft!

Auf der anderen Seite kommt interessierten Trader und Anlegern die Entwicklung seit Jahresbeginn entgegen. Im Schwerpunkt bewegte sich die Aktie nämlich oberhalb von ca. 33 EUR seitwärts. Die im kurzfristigen Rückblick angesprochene Verkaufswelle stellt dementsprechend einen Test der mittelfristig entscheidenden Unterstützungszone da und genau hier prallte der Kurs auch Danke heutigen Gewinne deutlich nach oben ab. Damit besteht natürlich die Chance, diesen Support mittelfristig für den Start einer neuen Kaufwelle zu nutzen. Wie aber bereits geschrieben, konnte ein kurzfristiger Boden noch nicht ausgebildet werden.

Fazit: Vor allen Dingen auf mittelfristiger Ebene gewinnt die Infineon-Aktie aktuell an Charme. Wenn jetzt auch noch der Gesamtmarkt mitspielt, könnte die Aktie in den nächsten Wochen wieder bullisch unterwegs sein. Dafür sollte es im Supportbereich um 32 EUR zu einem kurzfristigen Boden kommen. Zunächst könnte man dann die Mitte der Range im Bereich von 35 EUR anlaufen, um anschließend auch 39 oder gar 40 EUR zu erreichen. Schwächen die Bullen hingegen, könnte es zu weiteren Verkäufen in Richtung 28 EUR kommen.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Infineon Technologies AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)