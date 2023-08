BIONTECH - Rennt die Aktie allen davon?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 123,820 $ (Nasdaq)

Seit dem 8. August startet die BioNTech-Aktie richtig durch. Knapp 30 % legte die Aktie bereits wieder zu und erreichte gestern knapp 124 USD. Damit ist der Aktienkurs im entscheidenden Widerstandsbereich der letzten beiden Jahre angekommen. Eine zumindest kurzfristige Konsolidierung wäre hier möglich. Läuft es für die Bullen nicht gut, wäre sogar ein Abprallen nach unten mit Abgaben in Richtung 108 USD oder tiefer möglich. Dringt der Aktienkurs hingegen weiter in die alte Konsolidierungszone ein, könnte man diese am Ende ganz Durchlaufen. Dies würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 175 USD mit sich bringen.

Ein Grund für die momentane Rally könnte die Rückbesinnung auf Corona sein. In den vergangenen Tagen waren vermehrt Schlagzeilen über eine Corona-Infektionswelle zu lesen. Die Bevölkerung wurde ermahnt, die Krankheit nicht aus den Augen zu verlieren, sich testen und gegebenenfalls impfen zu lassen. Diese News könnten für spekulative Käufe in der Aktie genutzt worden sein.

Fazit: Ob BioNTech kurstechnisch zurück im Bullenmarkt ist, bleibt auch nach den jüngsten Kursgewinnen noch abzuwarten. Ohne Zweifel haben sich die Chancen erhöht, die nächste Bewährungsprobe steht jedoch direkt vor der Tür. Direkt am Widerstand um 125 USD würde ich persönlich die Aktie nicht mehr kaufen. Dies liegt auch an Problemen für eine Absicherung per Stop-Loss. Hier rächt sich die hohe Dynamik der letzten Tage. Die wirklich wichtigen Support liegen mittlerweile relativ weit weg, wodurch sich ungünstige CRVs ergeben. Zusammenfassend würde ich das Kursgeschehen um 125 USD engmaschig verfolgen und die Aktie bekommt in der aktuellen Situation von mir ein „Hold“.

BioNTech SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)