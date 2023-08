EQS-News: AEQUITA SE & Co. KGaA : AEQUITA erwirbt TMD Friction Group von Nisshinbo

Emittent / Herausgeber: AEQUITA SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

AEQUITA SE & Co. KGaA : AEQUITA erwirbt TMD Friction Group von Nisshinbo



AEQUITA erwirbt TMD Friction Group von Nisshinbo München, 23. August 2023 - AEQUITA SE & Co. KGaA, eine global agierende Industriegruppe mit Sitz in München, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der TMD Friction Group S.A. von Nisshinbo Holdings Inc. getroffen. TMD Friction ist ein führender, globaler Anbieter von hochwertigen Bremsbelag-Lösungen für die Automobil- und Bremsenindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert Scheiben- und Trommelbremsbeläge für Pkw und Nutzfahrzeuge. TMD Friction beliefert Fahrzeughersteller mit Premium-Produkten für die Erstausrüstung und ist mit den Marken Textar, Mintex, und Pagid eine führende Kraft im internationalen Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen weltweiten Umsatz von rund 800 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter an Standorten in Europa, den USA, Brasilien, Mexiko, China und Japan. Die Veräußerung erfolgt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Geschäftsaktivitäten von Nisshinbo. TMD zählt dabei nicht mehr zu dem Kerngeschäft der Nisshinbo Gruppe, die sich zukünftig auf den Elektronikbereich konzentrieren wird. Im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens und mit dem Ziel, die nachhaltige und langfristige Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen, entschied sich Nisshinbo für AEQUITA als vertrauenswürdigen zukünftigen Partner von TMD. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Nisshinbo AEQUITA als den besten Eigentümer für TMD ausgewählt hat", sagte Christoph Himmel, Managing Partner von AEQUITA. "TMD ist ein großartiges Unternehmen und eine hervorragende Ergänzung unseres Automotive Bereichs, der nun einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro erzielt. Mit mehr als 135 Jahren Erfahrung in der Bremsbelag-Industrie und umfangreicher technologischer Expertise ist TMD ein gefragter und langjähriger Partner namhafter Kunden. Das sind starke Grundlagen, auf denen wir, gemeinsam mit dem sehr guten Management Team und der kompetenten Belegschaft des Unternehmens, aufbauen werden." "Diese Transaktion kommt für TMD genau zum richtigen Zeitpunkt, und wir könnten keinen besseren Partner als AEQUITA an unserer Seite haben. Er verschafft uns die beste Möglichkeit, unser Geschäft unabhängig zu führen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie unseren eigenen Wandel voranzutreiben," erklärte David Baines, CEO von TMD Friction. “Das Team von AEQUITA ist der perfekte Partner, um uns dabei zu helfen, ein robusteres und profitableres Unternehmen aufzubauen, was wiederum eine starke Perspektive für zukünftiges Wachstum eröffnet." Die Transaktion soll im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurden Stillschweigen vereinbart. Über Nisshinbo Nisshinbo Holdings Inc. ist ein börsennotiertes, japanisches Unternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Elektronik, Automobilzulieferung, Chemie, Textilien und Immobilien tätig. Im Jahr 2022 erzielte Nisshinbo mit rund 21.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 516 Milliarden Yen (>3 Milliarden Euro). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nisshinbo.co.jp/ Über AEQUITA AEQUITA ist ein in München ansässiges Family Office, das in Sondersituationen wie Unternehmensausgliederungen, Nachfolge- und Transformationssituationen in Europa investiert. Das aktuelle Portfolio umfasst die Branchen Automobil, Industriegüter sowie die Bau- und Baustoffindustrie mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Mit einer starken Kapitalbasis, unternehmerischer Expertise und einem partnerschaftlichen Ansatz konzentriert sich das Team auf den Erwerb und die langfristige Wertsteigerung von Unternehmen, die von einem operativen Engagement profitieren können. Kontakt Simon Schulz

