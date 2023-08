NVIDIA Corp. - Nimmt der Chart die Zahlen vorweg?

Das ist bei der Nvidia-Aktie derzeit eine der spannendsten Fragen überhaupt. Doch der Reihe nach: Unsere letzte Analyse des Technologietitels stammt von Anfang Juni (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. Juni). Seither hat das Papier weiter eine sehr positive Entwicklung genommen. „Aufwärtsgaps, welche offenbleiben, sind ein Signal der Stärke.“ Für diese These liefert das Chartbild der letzten Monate ein idealtypisches Beispiel. Am aktuellen Rand kam es im Vorfeld der heutigen Quartalszahlen bereits zur Auflösung eines konstruktiven Konsolidierungsmusters. Schließlich kann die Kursentwicklung seit Mitte Juli als klassische Flagge interpretiert werden. Die „bullishe“ Auflösung dieser trendbestätigenden Formation wird durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bestätigt. Darüber hinaus notiert der Trendfolger wieder über dem Schwellenwert von 1. Aus der Höhe der Flagge ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 520 USD, d. h. der Nvidia-Aktie winkt perspektivisch erneut ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 480,88 USD. Gleichzeitig bietet sich die 38-Tages-Linie (akt. bei 443,34 USD) als engmaschige Absicherung an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.