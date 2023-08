URANIUM ENERGY CORP - Perfektes Timing! Starker Trade!

Uranium Energy Corp. - WKN: A0JDRR - ISIN: US9168961038 - Kurs: 4,160 $ (Nasdaq Basic)

Die Aktien von Uranium Energy Corp. haben seit Wochen einen guten Lauf. Nach der Bodenbildung bei 2,50 USD stiegen die Kurse bereits wieder um über 65 % an. Erst am Dienstag wurde ein kurzfristig neues Hoch erreicht. Von diesem starken Lauf konnte auch das Trademate-Depot „Active Trading“ von meinem Kollegen Alexander Paulus profitieren. Alexander kaufte die Aktie pünktlich zum Ausbruch am 31. Juli und bewies damit erneut ein gutes Timing. Sein Depot erreicht am Mittwoch ein neues Allzeithoch, auch dank der jüngsten Gewinne in Uranium Energy Corp.

Ich selbst bin gespannt, wie Alex in den nächsten Tagen mit dieser Position umgehen wird. Die aktuelle Kaufwelle läuft auf einen wichtigen Widerstandsbereich ab ca. 4,25 USD zu. Dieser Widerstandsbereich zieht sich bis gut 4,75 USD hin und könnte zumindest für temporäre Konsolidierungen sorgen. Läuft es für die Aktie richtig schlecht, wären sogar wieder Abgaben in Richtung 3 USD möglich. Immerhin ist dies der Preisbereich, in dem die Kurse im vergangenen Jahr lange Zeit gehandelt wurden. Überrascht die Aktie hingegen und der angesprochene Widerstandsbereich kann nachhaltig nach oben verlassen werden, wären Gewinne auf 5,50 USD und sogar darüber hinaus möglich.

Fazit: Ist es in der Uranium-Energy-Aktie Zeitgewinne mitzunehmen? Wie unser Trademate-Experte angesichts der Widerstände reagieren wird, könnt ihr Live verfolgen. Charttechnisch gesehen sollte man sich auf unruhigere Zeiten im Rahmen des aktuellen Aufwärtstrends einstellen. Eine Konsolidierung wäre einzuplanen. Eine neue Tradingchance würde sich auf der Longseite erst bei nachhaltigen Kursen oberhalb von 4,50 USD ergeben. Auf der Shortseite müsste hingegen eine kleine Topbildung abgewartet werden. Da beides momentan noch nicht der Fall ist, wäre die Aktie für mich ein „Hold“ inkl. der Option eines Teilverkaufs.

