EQS-News: Capcora unterstützt Gesellschafter von Milk the Sun beim Verkauf an die AKV Holding

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Capcora unterstützt Gesellschafter von Milk the Sun beim Verkauf an die AKV Holding



24.08.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Capcora hat erfolgreich die Gesellschafter des renommierten Online-Marktplatzes für PV-Anlagen, Milk the Sun, beim Verkauf sämtlicher Anteile an die AKV Holding GmbH („AKV Holding“) begleitet. Dieser strategisch wichtige Schritt erfolgt im Rahmen einer umfassenden Nachfolgeregelung. Die AKV Holding, geleitet von Unternehmer Andreas Köhler, welcher bereits die erfolgreiche Solar Direktinvestment GmbH gegründet hat, übernimmt das Unternehmen. Beide Parteien haben Stillschweigen über die Details dieser Transaktion vereinbart.



Gegründet im Jahr 2012, hat sich Milk the Sun als führender internationaler Marktplatz für direkte Investitionen in gewerbliche PV-Projekte und Dienstleistungen etabliert. Das Unternehmen hat Transaktionen in über 50 Ländern weltweit unterstützt, wobei der Hauptmarkt in reifen zentraleuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, liegt. Milk the Sun bietet unabhängigen Investoren und Betreibern kommerzieller Solaranlagen eine umfassende Plattform.



Mit der Vermittlung von über 1.000 PV-Projekten weltweit und einer Gesamtleistung von rund 1,9 GWp sowie einem Transaktionsvolumen von etwas mehr als einer Milliarde Euro seit Gründung verzeichnet das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung. Mehr als 41.000 Nutzer und über 350 Kontakte in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bauwesen ("EPC") und Installation stehen den Nutzern auf der Plattform zur Unterstützung des gesamten Prozesses zur Verfügung.



Die Einnahmen von Milk the Sun stammen aus verschiedenen Quellen, wobei der Hauptumsatz durch Vermittlungsgebühren erzielt wird, die sich aus dem Erwerb von PV-Projekten durch Käufer auf der Plattform ergeben. Zusätzliche Einnahmen werden durch Premium-Plattformfunktionen und Dienstleistungen generiert.



Bei der Auswahl eines passenden Partners war für die Gesellschafter die strategische Ausrichtung des Investors von entscheidender Bedeutung. Ein weiteres Anliegen war die Kontinuität in der fachlichen Führung des Unternehmens sowie die Sicherheit der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter.



"Die Übernahme von Milk the Sun ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Wir sind zuversichtlich, dass die AKV Holding die richtige Wahl ist, um die Fortsetzung unserer Arbeit im Bereich der erneuerbaren Energien sicherzustellen," sagt Dirk Petschick, bisheriger Gesellschafter und Geschäftsführer von Milk the Sun.



"Unser Auftrag bestand darin, den gesamten Prozess in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern zu koordinieren. Wir sind erfreut, einen soliden Partner gefunden zu haben, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu gewährleisten," erklärt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora.



"Die Übernahme von Milk the Sun bedeutet für uns einen wichtigen strategischen Schritt und erweitert unser Geschäftsfeld auf sinnvolle Weise. Wir erkennen deutliche Synergien zwischen unseren aktuellen Tätigkeiten und den Potenzialen von Milk the Sun," kommentierte Andreas Köhler, Geschäftsführer der AKV Holding.



Über Milk the Sun

Gegründet im Jahr 2012, hat sich Milk the Sun als führender internationaler Marktplatz für direkte Investitionen in gewerbliche PV-Projekte und Dienstleistungen etabliert. Das Unternehmen hat Transaktionen in über 50 Ländern weltweit unterstützt, wobei der Hauptmarkt in reifen zentraleuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, liegt. Milk the Sun bietet unabhängigen Investoren und Betreibern kommerzieller Solaranlagen eine umfassende Plattform.

www.milkthesun.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.