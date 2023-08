EQS-News: PNE AG bestellt Harald Wilbert zum neuen CFO

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News PNE AG bestellt Harald Wilbert zum neuen CFO Einstieg bereits zum 15. Oktober 2023 als weiteres Mitglied des Vorstands

Übernahme der Tätigkeit als Finanzvorstand zum 1. April 2024 Cuxhaven, 25. August 2023 – Harald Wilbert wird neuer Finanzchef der PNE AG. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2028, Dies teilte der Aufsichtsrat der PNE AG nun mit. Zunächst wird Harald Wilbert zum 15. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands ohne spezielles Ressort, um das Unternehmen kennen zu lernen. Für diesen Zeitraum wird der Vorstand auf drei Mitglieder erweitert. Ab 1. April 2024 wird er Finanzvorstand und den Aufgabenbereich von Jörg Klowat übernehmen, der die PNE AG auf eigenen Wunsch verlassen wird. „Wir freuen uns, dass wir mit Harald Wilbert einen profunden Kenner der Branche gefunden haben. Er bringt alles mit, um die Aufgaben eines CFO perfekt ausfüllen zu können und wird die PNE als Clean Energy Solutions Provider weiter voranbringen“, erklärt Per Hornung Pedersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG. Markus Lesser, der gerade seinen Vertrag um 4 Jahre verlängert hat sagt dazu: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im 3er Team bis Ende März 2024 und auf die Zeit danach gemeinsam mit Harald Wilbert die Geschicke des Unternehmens weiter erfolgreich zu leiten.“ Harald Wilbert (Jg. 1967) kennt die Energiewirtschaft und Branche der Erneuerbaren Energien sehr gut. Er war zuletzt Mitglied des Vorstands und CFO der BayWa r.e. AG. Hier verantwortet er die Bereiche Finanzen, HR, Risikomanagement und die operative Geschäftseinheit Bioenergie. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 25 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 4721 / 718 - 453

