Deutsche Bank: Gelungener Wochenstart

Nachdem im Bereich von 7,52 Euro in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein hoffnungsvoller Doppelboden aufgebaut werden konnte, legte die Deutsche Bank-Aktie deutlich zu und erreichte zu Beginn dieses Jahres ein Niveau von 12,55 Euro. Dort allerdings geriet das Wertpapier erneut in Turbulenzen und musste auf 7,94 Euro zurücksetzen. Schnell aber erholte sich der Wert wieder und stieg in den Bereich von rund 10,00 Euro an. Seit April kämpfen Investoren um einen nachhaltigen Ausbruch über diese Marke, was in letzter Zeit zunehmend zu gelingen scheint. Kurzfristig orientierte Anleger könnten durchaus hiervon profitieren, sofern weitere Kapitalzuflüsse in das Papier der Deutschen Bank erfolgen.

Hohe Volatilität

Die anhaltend hohen Volatilität erlaubt es zwar Positionen auf die Aktie einzugehen, vorläufig allerdings nur auf sehr kurzfristiger Basis und unter erhöhten Risiken. Tagesschlusskurse oberhalb von 10,17 Euro würden demnach Aufwärtspotenzial an 10,43 und schließlich die Julihochs von 10,70 Euro entfalten können. Erst darüber würden erneut die Jahreshochs in den Fokus rücken. Ein Kursrutsch unter 9,68 Euro würde dagegen erneut die Supportlinie um 9,18 Euro in Erinnerung rufen, im Zweifel müsste noch einmal der Bereich um rund 9,00 Euro als Unterstützung einspringen. Aktuell scheinen sich Investoren allerdings mehr auf die bullische Seite zu schlagen.