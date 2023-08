DHL-Konkurrent Fedex erhöht die Preise

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der DHL-Konkurrent Fedex dreht bei seinen Kunden zum nächsten Jahreswechsel erneut an der Preisschraube. Sendungen von Fedex Express, Fedex Ground und Fedex Home Delivery würden zum 1. Januar 2024 im Schnitt um 5,9 Prozent teurer, teilte das US-Unternehmen am Dienstag in Memphis mit. Im Speditionsgeschäft könne der Anstieg je nach Kunden in den USA und Kanada im Schnitt bis zu 6,9 Prozent betragen. Zudem will der Logistikkonzern mehr Geld für die Zollabfertigung und ab 15. Januar auch erhöhte Zuschläge für mehrteilige und übergroße Sendungen im internationalen Geschäft verlangen.

Fedex begründete die Preiserhöhungen mit Mehrkosten im derzeitigen Geschäftsumfeld. Die durchschnittliche Erhöhung der Sendungspreise liege um einen Prozentpunkt niedriger als im vergangenen Jahr./stw/jsl/he