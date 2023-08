EQS-News: Avemio AG beruft Steffen Schenk zum COO

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Personalie

Avemio AG beruft Steffen Schenk zum COO



29.08.2023 / 12:45 CET/CEST

Düsseldorf, 29. August 2023 – Der Aufsichtsrat der Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P), einem führenden Systemlieferanten für Hard- und Software im Bereich Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, hat in seiner gestrigen Sitzung Herrn Steffen Schenk mit sofortiger Wirkung als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand berufen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Steffen Schenk (47) verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Broadcast-Branche. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2007 bei der hundertprozentigen Handelstochter Teltec AG tätig und kann als „Eigengewächs“ bezeichnet werden. Seine Karriere begann im Vertrieb des Handelsunternehmens, er avancierte rasch zum Vertriebsleiter und übernahm schließlich die Verantwortung für das operative Geschäft des Teltec-Konzerns – zunächst als Prokurist und seit 2021 als Mitglied des Vorstands. Als COO der börsennotierten Muttergesellschaft Avemio AG verantwortet Steffen Schenk nunmehr die operative Weiterentwicklung des gesamten Medientechnologiekonzerns. Dabei sollen insbesondere Synergien zwischen der Teltec AG und den kürzlich akquirierten MoovIT-Gesellschaften aus Köln gehoben werden und die Transformation der im deutschsprachigen Markt dominierenden Handelsgruppe zum international aufgestellten Medientechnologiekonzern vorangetrieben werden. Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Avemio AG, erklärt: „Es ist mir eine große Freude, meinen geschätzten Kollegen und langjährigen Weggefährten Steffen Schenk im Vorstand der Avemio AG begrüßen zu dürfen. Er hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner technischen Expertise, aber auch mit seinen Management-Skills für die aus meiner Sicht notwendige Ergänzung des Avemio-Vorstands empfohlen. Gemeinsam mit unserem Finanzvorstand Norbert Gunkler werden wir nunmehr zu dritt im Vorstand daran arbeiten, die Unternehmensgruppe voranzubringen und Werte für unsere aktuellen und zukünftigen Aktionäre zu schaffen.“



Zur Avemio AG Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit über 100 Mio. Euro umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N. eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio AG plant die Internationalisierung im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie den Ausbau des margenstarken Softwareangebotes.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



