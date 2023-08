IRW-News: Resouro Gold Inc.: Resouro beschafft 2,8 Millionen Dollar und strebt eine Notierung an der Australian Securities Exchange (ASX) an

IRW-PRESS: Resouro Gold Inc.: Resouro beschafft 2,8 Millionen Dollar und strebt eine Notierung an der Australian Securities Exchange (ASX) an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

Toronto, Ontario--(29. August 2023) / IRW-Press / Resouro Gold Inc. (TSXV: RAU) (Resouro oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. August 2023 Transaktionsabschluss) eine über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) von 10.107.403 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie für einen gesamten Bruttoerlös von 2.830.000 $ abgeschlossen hat. Resouro freut sich, Regal Funds Management als wichtigen Aktionär im Register zu begrüßen, und möchte sich bei den bestehenden Aktionären, prominenten institutionellen Anlegern und Family-Office-Investoren mit Fokus auf Ressourcen für ihre anhaltende Unterstützung des Unternehmens bedanken.

Das Emissionsangebot wurde mit einem Abschlag von 3,4 % gegenüber dem letzten Handelskurs (ohne dazugehörige Warrants) durchgeführt und stellt eine Prämie von 87 % gegenüber der letzten Kapitalbeschaffung von Resouro vom Juni 2023 von 0,15 $ pro Stammaktie dar. Die Stammaktien, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegeben wurden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Chris Eager, der President/CEO und ein wichtiger Aktionär von Resouro, nahm dazu wie folgt Stellung: Wir sind außerordentlich erfreut über zusätzliche Investments von drei hochrangigen Bergbau-Investmentfonds in Resouro. Dies ist eine hervorragende Unterstützung für das Projekt Tiros und die Arbeit unseres Teams vor Ort in Brasilien zur Steigerung des Shareholder-Value. Das weitere beschaffte Kapital wird eingesetzt, um das geplante Bohr- und metallurgische Testprogramm auszubauen, um in dem Seltenerd- und Titanprojekt Tiros Wert zu schöpfen. Wir werden den Markt im Zuge der eingehenden Ergebnisse weiter auf dem Laufenden halten.

Das Emissionsangebot wurde von Taylor Collison Limited (der Vermittler) abgewickelt, der als Vermittler für das Emissionsangebot fungierte. Als Gegenleistung für seine Dienste erhielt der Vermittler eine Kapitalbeschaffungsgebühr, die 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem Emissionsangebot entspricht (die Kapitalbeschaffungsgebühr) und in bar zahlbar ist.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die weitere Exploration in dem unternehmenseigenen Titan-REE-Projekt Tiros und dem Goldprojekt Novo Mundo in Brasilien sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Resouro wird die Zweitnotierung an der Australian Securities Exchange (ASX) weiter verfolgen.

Resouro freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, die Zweitnotierung an der Australian Securities Exchange (ASX) weiter zu verfolgen. Die Zweitlistung an der ASX ist eine Ergänzung zu den derzeitigen Notierungen von Resouro an der TSX-V (Kanada) und an der FWB (Frankfurt) und wird das Unternehmen in die Lage versetzen, den großen australischen Investorenstamm, der Resouro derzeit unterstützt, besser zu bedienen.

Das Unternehmen hat die Anwaltskanzlei Thomson Geer, den Lead Manager Taylor Collison und den australischen Direktor des Unternehmens, Justin Clyne, als australische Vertreter zur Unterstützung von Resouro bei der Abwicklung des Antragsverfahrens beauftragt. Resouro zielt eine Notierung bis Ende 2023 an; dies unterliegt den Marktbedingungen und der Fähigkeit, die entsprechenden Notierungsanforderungen der ASX zu erfüllen.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit oder Garantie dafür gibt, dass die Notierung an der ASX zustande kommt, und dass ein Risiko besteht, dass die ASX das Unternehmen als nicht für eine Notierung an der ASX geeignet einstuft oder dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die von der ASX auferlegten Anforderungen und/oder Bedingungen zu erfüllen.

Chris Eager, der CEO von Resouro, merkte dazu wie folgt an: Durch die letzten beiden Kapitalbeschaffungen haben wir festgestellt, dass die Investoren in Australien ein fundiertes Verständnis für den Seltenerd-Markt und den großen Umfang und die Qualität des Projekts Tiros des Unternehmens aufweisen. Nach Abschluss der letzten Kapitalbeschaffung verfügt Resouro nunmehr über ein sehr starkes Aktienregister, das spezialisierte Bergbaufonds und prominente Bergbauinvestoren in Australien umfasst. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass die ASX eine aktive Privatanlegerbasis mit einer starken Anhängerschaft im Sektor kleinerer Ressourcen besitzt. Daher sind wir davon überzeugt, dass eine Notierung an der ASX den Aufbau von Shareholder-Value durch eine höhere Marktexposition und Handelsliquidität sehr gut unterstützen würde. Resouro wird den Markt in Bezug auf seine Zweitnotierung auf dem Laufenden halten.

Über Resouro Gold Inc.

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts für Titan und Seltene Erden in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter: https://resouro.com.

Für das Board of Directors,

Chris Eager, President & CEO

RESOURO GOLD INC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

Für Investorenanfragen

nick@grovecorp.ca

416-642-1807

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen hinsichtlich der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist, einschließlich des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die TSXV; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

DIE ANGEBOTENEN WERTPAPIERE WURDEN NICHT NACH DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN USA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT VOR. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DAR, NOCH DÜRFEN DIE WERTPAPIERE IN EINEM BUNDESSTAAT VERKAUFT WERDEN, IN DEM EIN SOLCHES ANGEBOT, EINE SOLCHE AUFFORDERUNG ODER EIN SOLCHER VERKAUF UNGESETZLICH WÄRE.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71797

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71797&tr=1

