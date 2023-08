SIEMENS ENERGY - Eine Aktie in der Abwärtsspirale

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 13,120 € (XETRA)

Wie nah Freud und Leid beieinanderliegen, haben Anleger in der Siemens-Energy-Aktie in den vergangenen Monaten hautnah spüren können. Nach dem großen Bärenmarkt und einem Tief knapp oberhalb von 10 EUR kehrten die Käufer im Oktober des vergangenen Jahres in die Aktie zurück. In einem überschwänglichen Aufwärtstrend stieg der Kurs gut 140 % an, ohne zwischenzeitlich zu korrigieren. Der maximale Drawdown innerhalb der Aufwärtsbewegung betrug gerade einmal etwas mehr als 11 %.

Umso heftiger ging es dann aber Ende Juni zu. Siemens Energy berichtete von internen Schwierigkeiten und kappte die Gewinnprognose. Dies ließ den Aktienkurs über Nacht einbrechen. Aktuell kostet eine Aktie gerade einmal 13 EUR. Wer im Mai am Hoch einstieg, sitzt mittlerweile auf Verlusten von fast 50 %.

In diesem kritischen Umfeld zeigte sich in den vergangenen Tagen etwas Kaufinteresse. Die jüngste Verkaufswelle verlor etwas an Momentum und der Preisbereich bei 12,88 EUR wirkte unterstützend. Auf der anderen Seite hatten die Bullen im Bereich von 13,27 EUR und 13,57 EUR bereits wieder ihre Schwierigkeiten. Der dortige Widerstandsbereich müsste nachhaltig überwunden werden, um eine spürbare Erholung einleiten zu können. Die Aktie könnte dann zunächst in Richtung 14 EUR, später auch 15 EUR durchstarten.

Da die Aktie aktuell aber noch unterhalb der entscheidenden Widerstandszone gehandelt wird, sind neue Tiefs nicht auszuschließen. Darüber hinaus muss jedem auch klar sein, dass selbst bei einem Ausbruch über 13,57 EUR lediglich eine Erholung im Bärenmarkt läuft. Natürlich könnte daraus auch ein größerer Boden entstehen, aber dazu gehört mehr als der simpler Anstieg über einen Widerstandsbereich hinaus. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die aktuelle Konsolidierung mehr oder minder im luftleeren Raum ausbildet. Im Bereich von 13 EUR ist historisch gesehen keine wichtige Unterstützung oder ähnliches zu finden. Hierauf trifft man erst wieder im Bereich von 12,20 EUR bis hin zum absoluten Tief. Genau bis in diesem Preisbereich könnte sich der Abwärtstrend dementsprechend fortsetzen.

Fazit: Die Lage in der Siemens-Energy-Aktie bleibt weiterhin angespannt. Der Trend zeigt nach unten und weitere Abgaben könnten folgen, auch direkt. Dafür müsste es aber zu einem neuen Tief unterhalb von 12,83 EUR kommen. Ein mögliches Kursziel wäre dann der Bereich um 11,60 EUR, während man auf der anderen Seite ein wenig Hoffnung schöpfen könnte, wenn die Kurse nachhaltig über 13,57 EUR ansteigen würden.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Siemens Energy AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)