EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023: kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum – Outperformance des Überseegeschäftes im Branchenvergleich

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Haier Smart Home veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023: kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum – Outperformance des Überseegeschäftes im Branchenvergleich



30.08.2023 / 17:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Haier Smart Home veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023: kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum – Outperformance des Überseegeschäftes im Branchenvergleich

Umsatz von RMB 131,63 Mrd. (H1 2022: RMB 121,64 Mrd. (angepasst))

Wachstum des Nettogewinns um 12,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Steigerung der nachhaltigen, smarten Lösungen im Produktportfolio

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 30. August 2023 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", D-Aktie 690D.DE, A-Aktie 600690.SH, H-Aktie 6690.HK) hat heute seinen Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Durch die Verbesserung der operativen Effizienz und der Intensivierung der digitalen Transformation konnte das Unternehmen sein Umsatz- und Gewinnwachstum aufrechterhalten.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erzielte Haier Smart Home einen Umsatz in Höhe von RMB 131,63 Mrd., was einem Anstieg von 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 8,96 Mrd., ein Anstieg von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr.



Steigerung der Marktanteile in vielen Produktkategorien. Casarte: Marktführer im Premiumsegment

Das Wachstum in verschiedenen Produktkategorien lässt sich auf die Nutzerfreundlichkeit, der Umstrukturierung des Einzelhandels und dem Ausbau der Vertriebskanäle zurückführen. Die Segmente Kühlschränke und Waschmaschinen konnten ihren Offline-Marktanteil kontinuierlich steigern. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Marktanteil von Kühlschränken im Vergleich zum Vorjahreszeitrum auf 45,1 % und der von Waschmaschinen auf 47,1 %. Der Marktanteil von Klimageräten verzeichnete einen Nettozuwachs von 0,6 %. Darüber hinaus haben die Küchengeräte von Haier ihren Marktanteil kontinuierlich ausgebaut und sind zu einer der Top-3-Marken in der Branche geworden (laut China Market Monitor Co., Ltd.).

Im Berichtszeitraum stieg der Marktanteil von Casarte im Offline-Einzelhandel von 12,8 % auf 14,2 %, und das Unternehmen behauptete seine führende Position im High-End-Markt mit einem Marktanteil von 39,4 % bei Kühlschränken und 82,9 % Waschmaschinen mit einem Preis von über RMB 10.000 und einem Marktanteil von 29,2 % bei Klimaanlagen mit einem Preis von über RMB 15.000 auf dem chinesischen Markt.



SAN YI NIAO: Szenariobasierte Lösungsansätze erhöhen Transaktionsvolumen

SAN YI NIAO (ehemals Three-Winged Bird), die Premium-Marke für Smart-Home-Szenarien, hat die Initiative „Nest for Thousands of Families“ gegründet und bietet Smart-Home-Lösungen aus einer Hand für 2.149 Wohnviertel in ganz China. Kernstück des Erfolgs ist die „Nesting Design Platform“. Hierbei handelt es sich um ein von SAN YI NIAO entwickeltes Interior Tool für die Produktpalette von Haushaltsgeräten, für Haiers Kunden und Designer.

Die Plattform bietet Funktionen wie smartes „Quick Mix-and-Match“, ein 3D-Rendering-Design und Virtual Reality für Wasser- und Stromleitungen. Im ersten Halbjahr 2023 führte die „Nesting Design Platform“ 105 neue szenariobasierte Lösungen ein, die in 2.131 SAN YI NIAO-Geschäften im ganzen Land implementiert wurden, was wiederum zu einem Anstieg des szenariobasierten Transaktionsvolumens führte.

Neben dem Angebot von individuellen Komplettlösungen im Bereich Smart Home, hat Haier weltweit mehrere Ökosystem-Marken wie „AQUA Community Laundry“, das „Internet of Clothing" und das „Internet of Food“ entwickelt, um seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für das smarte Leben in den Bereichen Kleider, Nahrungsmittel, Haus und Unterhaltung zu liefern. In den Überseemärkten hat „AQUA Community Laundry“ die sektorübergreifende Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten verbessert, um für beide Seiten vorteilhafte und ökologisch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Derzeit besitzt „AQUA Community Laundry“ den größten Marktanteil in Japan und ist in Ländern wie Thailand, Vietnam und China vertreten. Weltweit gibt es fast 12.000 Geschäfte.



Das Überseegeschäft wuchs um 8,8 % und übertraf damit die Branche

Trotz Herausforderungen wie etwa der nachlassenden Nachfrage in Übersee erzielte Haier Smart Home im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von RMB 66,92 Mrd. auf den Überseemärkten. Dies entspricht einem Wachstum von 8,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist das Ergebnis des Einsatzes lokaler Vorteile wie Forschung und Entwicklung vor Ort, der Nutzung energieeffizienter Produktchancen und der beschleunigten Expansion in neue Wachstumszentren.

Die Performance von Haier in verschiedenen Überseemärkten lag über dem Branchendurchschnitt. So stieg der Umsatz von Haier Smart Home auf dem amerikanischen Markt um 4,5 %, obwohl das Liefervolumen von Haushaltsgeräten um 3,3 % rückläufig war. Auf dem europäischen Markt erzielte Haier Smart Home ein Umsatzwachstum von 29,6 %, trotz eines Rückgangs des Verkaufsvolumens der Branche um 8,1 %. Auch in Südasien stieg der Umsatz um 23,5 % und in Südostasien um 6,3 %. Auf dem japanischen Markt, wo der Markt für Kühl- und Gefriergeräten sowie Waschmaschinen um 9,5 % zurückging, erzielte Haier Smart Home ein Umsatzplus von 6,0 %.



Kostenquote im Zuge der fortschreitenden digitalen Transformation erneut um 0,3 Prozentpunkte gesenkt

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat Haier Smart Home die digitale Transformation in allen Geschäftsprozessen, einschließlich F&E, Produktion, Lieferkette und Logistik, weiter vorangetrieben und so die operative Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt. Das Unternehmen konnte seine Kostenquote im ersten Halbjahr 2023 um 0,3 Prozentpunkte senken. In den vergangenen drei Jahren hat Haier Smart Home eine Optimierung der Gesamtkostenquote um 1,6 Prozentpunkte erreicht.

Die starke Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und das Wachstumspotenzial von Haier werden durch die positiven Zahlen für das erste Halbjahr 2023 bestätigt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge in die „Fortune Global 500“, die jährliche Liste der größten Unternehmen der Welt, aufgenommen. Die Fähigkeit von Haier Smart Home, die Einführung von smartem Wohnen weltweit zu beschleunigen, indem es sich auf ein maßgeschneidertes Angebot konzentriert, verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und eine höhere Profitabilität.

Der Halbjahresbericht 2023 zum 30. Juni 2023 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.



IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.