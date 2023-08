GERRESHEIMER - Bald neue Rekordstände

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 116,200 € (XETRA)

Die Gerresheimer-Aktie befindet sich seit September 2022 und einem Test der Unterstützung bei 46,51 EUR in einer steilen Rally. Diese führte die Aktie Ende Mai 2022 an und sogar über ihr Allzeithoch bei 103,70 EUR aus dem November 2020.

Nach einem neuen Rekordhoch bei 113,00 EUR pendelte der Wert in einem symmetrischen Dreieck um das alte Hoch. Am 08. August brach der Wert dynamisch aus dem Dreieck nach oben aus und schoss gleich auf ein neues Allzeithoch. Inzwischen liegt dieses bei 119,90 EUR.

Von dort aus setzte der Wert auf das alte Rekordhoch zurück. Auf diesem läuft die Aktie seit mehreren Tagen seitwärts.

Rally hat noch Potenzial

Die Gerresheimer-Aktie könnte in den nächsten Wochen weiter zulegen. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen gen 130 EUR oder sogar gen 145 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter 113,00 EUR wäre ein kleiner Rückschlag und würde auf Abgaben gen 108-107 EUR hindeuten.

Fazit: Noch hängt die Gerresheimer-Aktie in einer kleinen Seitwärtsbewegung fest. Aber der Ausbruch sollte in Kürze nach oben erfolgen, was zu einer weiteren Rally führen dürfte.

Gerresheimer

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)