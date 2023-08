Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Änderungen im Verwaltungsrat der Swiss Steel Group



31.08.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Luzern, 31. August 2023 Svein Richard Brandtzæg hat der Swiss Steel Group mitgeteilt, dass er per 5. Oktober 2023 aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Dr. Brandtzæg begründet seine Entscheidung mit seiner Arbeitsbelastung als Präsident der dormakaba Holding AG, die er am 1. Mai 2023 übernommen hat. Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: "Wir bedauern es sehr, unser geschätztes Mitglied des Verwaltungsrats zu verlieren. Svein Richard Brandtzæg ist unser Vizepräsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Swiss Steel Holding AG. Wir respektieren seine Entscheidung, sich auf seine Aufgabe bei dormakaba zu konzentrieren und danken ihm für seine wichtigen Beiträge in den vergangenen drei Jahren." Für weitere Informationen:



Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121



Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180





Über Swiss Steel Group Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist börsenkotiert und erwirtschaftete 2022 mit rund 10'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über EUR 4 Milliarden.

