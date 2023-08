CATERPILLAR - Neue Rallyphase ist angelaufen

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 282,330 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers am 02. August 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 293,88 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert in einem bullischen Keil bis in das Aufwärtsgap vom 01. August und damit nahe an das alte Rekordhoch vom 27. Januar 2023 bei 266,04 USD. Das Gap ist noch teilweise offen. Es verbleibt ein Rest zwischen 268,80 USD und 265,21 USD.

Am Dienstag brach die Aktie aus dem Keil nach oben aus. Gestern kletterte sie an das kurzfristige log. 61,8% Retracement bei 284,03 USD. Dieses Retracement erwies sich im Tagesverlauf als zu hohe. Verkaufsdruck kam aber nicht auf.

Weiter im Rallymodus

Der Ausbruch aus dem Keil dürfte die Rally in der Caterpillar-Aktie weiter befeuern. Zwar ist ein kleiner Rücksetzer kurzfristig möglich. Aber in wenigen Tagen sollte die Aktie eigentlich hier Allzeithoch angreifen und durchbrechen. Das mittelfristige Ziel liegt bei ca. 338,00 USD.

Kritisch für die Bullen wäre erst ein Rückfall unter das Gap vom 01. August bzw. unter den minimal darunter liegenden EMA 50. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 246,69 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Caterpillar-Aktie ist bullisch. Kurzfristige Rücksetzer sollten bis auf Weiteres neue Chancen bieten.

Caterpillar -Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)