Insider - US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost treffen auch AMD

Von den jüngsten US-Exportbeschränkungen für bestimmte KI-Chips in den Nahen Osten ist neben dem Chiphersteller Nvidia offenbar auch dessen Rivale Advanced Micro Devices (AMD) betroffen.

Ein entsprechendes Informationsschreiben der US-Regierung mit ähnlichen Einschränkungen habe auch AMD erhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Schritt werde sich voraussichtlich nicht wesentlich auf die Einnahmen des Unternehmens auswirken.

Nvidia hatte zuvor erklärt, es sei von der Regierung über eine zusätzliche Lizenzanforderung für einige seiner A100- und H100-Produkte informiert worden, "einschließlich einiger Länder im Nahen Osten". Um welche Länder es sich dabei handelt, wurde in dem Dokument nicht erwähnt.

In einer separaten Stellungnahme erklärte Nvidia, dass die neue Lizenzforderung "keinen signifikanten Teil unseres Umsatzes betrifft. Wir arbeiten mit der US-Regierung zusammen, um diese Angelegenheit zu klären". Die US-Behörden verhängen in der Regel Exportkontrollen aus Gründen der nationalen Sicherheit. Ein ähnlicher Schritt im vergangenen Jahr signalisierte eine Eskalation des Vorgehens gegen Chinas technologische Fähigkeiten, aber es war nicht sofort klar, welche Risiken mit Exporten in den Nahen Osten verbunden waren. Das US-Handelsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.