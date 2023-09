EQS-Adhoc: Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Erwerb der milon Holding GmbH gegen Ausgabe von 19.200.000,00 Aktien als Sacheinlage geplant

EQS-Ad-hoc: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Hauptversammlung

Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Erwerb der milon Holding GmbH gegen Ausgabe von 19.200.000,00 Aktien als Sacheinlage geplant



01.09.2023 / 17:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

- Erwerb der milon Holding GmbH gegen Ausgabe von 19.200.000,00 Aktien als Sacheinlage geplant -



Der Verwaltungsrat der EasyMotionSkin Tec AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein (ISIN: LI1147158318; WKN: A3C7M8), hat heute beschlossen, der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 25. September 2023 vorzuschlagen, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 1.000.000,00 um CHF 1.920.000,00 auf neu CHF 2.920.000,00 durch die Ausgabe von 19.200.000 neuen und voll liberierten Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 0,10 je Aktie und einem Ausgabebetrag von CHF 5,8325 (gerundet) je Aktie gegen Sacheinlage unter (teilweisem) Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien soll die Maponos Holding AG mit Sitz in Triesen, Liechtenstein, zugelassen werden, mit der Maßgabe, sämtliche (100%) Geschäftsanteile der milon Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, Landkreis München, Deutschland, als Sacheinlage in die Gesellschaft einzubringen. Laut einem von der Gesellschaft beauftragten Sachverständigenbericht vom 1. September 2023 wurde der Unternehmenswert der milon Holding GmbH in Höhe von CHF 111'983'129.28 ermittelt. Die milon Holding GmbH ist im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und hat im letzten Geschäftsjahr bei einem Umsatz in Höhe von EUR 29.436.021 ein Ergebnis in Höhe von EUR 1.016.765 erzielt.



Die Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 25. September 2023 und damit im Zusammenhang stehende weitere Unterlagen werden auf der Homepage der Gesellschaft unter der Web-Adresse





1. September 2023,

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der EasyMotionSkin Tec AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein (ISIN: LI1147158318; WKN: A3C7M8), hat heute beschlossen, der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 25. September 2023 vorzuschlagen, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 1.000.000,00 um CHF 1.920.000,00 auf neu CHF 2.920.000,00 durch die Ausgabe von 19.200.000 neuen und voll liberierten Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 0,10 je Aktie und einem Ausgabebetrag von CHF 5,8325 (gerundet) je Aktie gegen Sacheinlage unter (teilweisem) Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien soll die Maponos Holding AG mit Sitz in Triesen, Liechtenstein, zugelassen werden, mit der Maßgabe, sämtliche (100%) Geschäftsanteile der milon Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, Landkreis München, Deutschland, als Sacheinlage in die Gesellschaft einzubringen. Laut einem von der Gesellschaft beauftragten Sachverständigenbericht vom 1. September 2023 wurde der Unternehmenswert der milon Holding GmbH in Höhe von CHF 111'983'129.28 ermittelt. Die milon Holding GmbH ist im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und hat im letzten Geschäftsjahr bei einem Umsatz in Höhe von EUR 29.436.021 ein Ergebnis in Höhe von EUR 1.016.765 erzielt.Die Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 25. September 2023 und damit im Zusammenhang stehende weitere Unterlagen werden auf der Homepage der Gesellschaft unter der Web-Adresse https://ems.ag veröffentlicht und können dort eingesehen und heruntergeladen werden.1. September 2023,Der Verwaltungsrat



Ende der Insiderinformation

01.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com