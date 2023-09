IRW-News: High Tide Inc.: High Tide kündigt At-The-Market-Programm im Wert von bis zu 30.000.000 CAD zur Finanzierung von strategischen Initiativen und ersetzt damit das vorherige At-The-Market-Programm

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide kündigt At-The-Market-Programm im Wert von bis zu 30.000.000 CAD zur Finanzierung von strategischen Initiativen und ersetzt damit das vorherige At-The-Market-Programm

CALGARY, AB, 1. September 2023 - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein sogenanntes At-the-Market-Aktienemissionsprogramm (das ATM-Programm) ins Leben gerufen hat, um sein vorheriges At-the-Market-Aktienemissionsangebot, das am 22. Mai 2023 endete, zu ersetzen. Das ATM-Programm bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der behördlichen Auflagen Stammaktien (Stammaktien) im Wert von bis zu 30 Millionen CAD (oder dem Gegenwert in US-Dollar) aus dem Eigenbestand an die Öffentlichkeit auszugeben (die Platzierung). Sämtliche Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, werden zu den geltenden Marktpreisen veräußert, wenn die Ausgabe (i) im Rahmen der üblichen Brokertransaktionen am Nasdaq Capital Market (Nasdaq) oder an einem beliebigen anderen Marktplatz in den USA, an dem die Stammaktien notieren oder anderweitig gehandelt werden, bzw. (ii) im Rahmen der üblichen Brokertransaktionen an der TSX Venture Exchange (TSXV) oder an einem beliebigen anderen kanadischen Marktplatz, an dem die Stammaktien notieren oder anderweitig gehandelt werden, erfolgt. Nachdem die Ausgabe der Stammaktien zu den aktuellen Marktpreisen, die zum entsprechenden Verkaufszeitpunkt gelten, oder auf andere gesetzlich zulässige Weise erfolgt, können die Preise je nach Käufer und während des Ausgabezeitraums variieren.

Das Unternehmen wird nach eigenem Ermessen den Zeitpunkt, den Mindestpreis und die Höchstanzahl an Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programm veräußert werden, festlegen. Die Stammaktien werden zu den zum jeweiligen Verkaufszeitpunkt geltenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich auf die geltenden Marktpreise beziehen, und/oder auf eine anderweitige gesetzlich zulässige Weise ausgegeben. Demnach können die Preise bei den Käufern im zeitlichen Verlauf variieren. Das Unternehmen ist während der Laufzeit des ATM-Programms zu keiner Zeit verpflichtet, Stammaktien auszugeben.

Das Unternehmen plant, einen etwaigen Nettoerlös aus der Platzierung je nach Ermessen des Unternehmens für die Finanzierung von zwei speziellen Strategieinitiativen, an deren Entwicklung aktuell gearbeitet wird, für das Wachstum und die Weiterentwicklung der bestehenden Betriebsaktivitäten, für die Finanzierung zukünftiger Übernahmetransaktionen sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen zahlt den Agenten (wie unten definiert) ein Barhonorar von bis zu 2 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Stammaktien im Rahmen der ATM-Vereinbarung und erstattet den Agenten auch bestimmte Ausgaben.

Ich freue mich, die Ablösung unseres früheren At-the-Market-Aktienemissionsprogramms bekannt geben zu können. Obwohl das Kapitalmarktumfeld für Cannabis im Allgemeinen schwierig ist, haben wir an unserer sehr disziplinierten Kapitalbeschaffungsstrategie festgehalten. Ich möchte zum Beispiel anmerken, dass wir in den 25 Monaten vor dem Auslaufen unseres vorherigen At-the-Market-Programms im Wert von 40 Millionen $ nur etwa 10 Millionen $ aufgebracht haben. Das bestehende ATM-Programm kann im Bedarfsfall als kostengünstige Kapitalquelle dienen, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Als ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen und ein führendes Unternehmen im kanadischen Cannabissektor bieten sich uns regelmäßig zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten. Dennoch werden wir weiterhin sehr selektiv und diszipliniert vorgehen, wenn es darum geht, welche Gelegenheiten wir verfolgen. Wie wir dem Markt bereits mitgeteilt haben, ist unser Hauptaugenmerk weiterhin darauf gerichtet, einen positiven freien Cashflow zu generieren und die Abhängigkeit von makroökonomischen Faktoren und der Stimmung in der Branche zu reduzieren, so Herr Grover weiter.

Der Verkauf von Stammaktien über das ATM-Programm erfolgt gemäß den Bedingungen einer Aktienvertriebsvereinbarung vom 31. August 2023, die zwischen dem Unternehmen und den Firmen ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die Agenten) abgeschlossen wurde. Das ATM-Programm bleibt in Kraft, bis einer der folgenden Zeitpunkte eintritt (wobei der jeweils frühere Zeitpunkt gilt): (i) der Tag, an dem alle im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien verkauft wurden; (ii) der Tag, an dem der kanadische Prospektnachtrag (wie unten definiert) oder der kanadische Basisprospekt zurückgezogen werden; oder (iii) der Tag, an dem das ATM-Programm entweder vom Unternehmen oder von den Agenten beendet wird.

Die Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms erfolgt gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der kanadische Prospektnachtrag) zum finalen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder den gleichwertigen Regulierungsbehörden in jeder der Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde (der kanadische Basisprospekt), sowie gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der US-Prospektnachtrag) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der US-Basisprospekt), welcher in der Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die Registrierungserklärung) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht wurde. Der kanadische Prospektnachtrag (Canadian Prospectus Supplement) und der kanadische Basisprospekt (Canadian Shelf Prospectus) sind über die SEDAR+-Webseite unter www.sedarplus.ca bzw. der US-Prospektnachtrag, der US-Basisprospekt sowie die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov verfügbar (zusammen die Unterlagen). Alternativ dazu kann Ihnen jeder am ATM-Programm teilnehmende Agent in Kanada oder in den Vereinigten Staaten die Unterlagen auf Anfrage zusenden. Hierzu kontaktieren Sie bitte: ATB Capital Markets, 66 Wellington Street West, Suite 3530, Toronto, ON M5K 1A1. Sie erreichen die Agenten auch telefonisch unter (647) 776-8230 bzw. per E-Mail an prospectus@atb.com.

Die Platzierung steht unter dem Vorbehalt der bedingten und endgültigen Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV. Die Nasdaq wurde bereits von der Platzierung in Kenntnis gesetzt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien dar, und die Stammaktien dürfen in keinem Rechtssystem verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Rechtssystems ungesetzlich wäre.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 155 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die zukünftige Platzierung von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms und die erwartete Verwendung etwaiger Erlöse sowie den Erhalt der endgültigen Genehmigung für die Notierung der Stammaktien durch die TSXV und die Nasdaq. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beruhen diese Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres jährlichen Informationsformulars vom 30. Januar 2023 und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71825

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71825&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.