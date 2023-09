42 % Kursplus in 6 Monaten – die HelloFresh-Aktie startet die nächste Rally

Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat vor wenigen Tagen zum ersten Mal seit einem Jahr die Marke von 30 Euro geknackt. Zwar konnte das Niveau nicht ganz gehalten werden, aber mit einem Kurs von aktuell 29,42 Euro ist man immernoch sehr nah dran (Stand 01.09.2023).

Im letzten halben Jahr hat der Aktienkurs endlich die Trendwende eingeleitet und kräftig zugelegt. Nach den herben Kursverlusten des letzten Jahres war das eine willkommene Abwechslung. Die große Frage ist nun, ob die Rally noch weiter laufen und die HelloFresh-Aktie vielleicht bald schon wieder die Höchststände aus dem Jahr 2021 erreichen kann, oder vielleicht schon der nächste Kurssturz bevorsteht. Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Ursachen der Kursverluste.

Bei HelloFresh steigen die Gewinne endlich wieder

Im letzten Jahr sind die finanziellen Kennzahlen von HelloFresh ziemlich unter Druck geraten. Mit Beginn der Pandemie und den Lockdowns ist die Nachfrage nach den Kochboxen des Unternehmens weltweit durch die Decke gegangen. Das hat dazu geführt, dass man die Marketinginvestitionen drastisch reduzieren konnte und die Produktionsstätten komplett ausgelastet waren. Beste Voraussetzungen für hohe Gewinne also.

HelloFresh hat darauf mit hohen Investitionen in neue Produktionskapazitäten reagiert. Das hat im letzten Jahr sowohl den Gewinn, als auch den Cashflow belastet. Im letzten Geschäftsjahr hat sich der Nettogewinn daher auf 125 Mio. Euro halbiert. Je Aktie lag das Nettoergebnis bei 0,63 Euro. Im Geschäftsjahr 2020 lag das Nettoergebnis noch bei 2,09 Euro je Aktie.

Inzwischen ist der Höhepunkt des Investitionszyklus aber überschritten und sowohl Gewinn, als auch Cashflow steigen wieder deutlich. Im letzten Quartal ist das Nettoergebnis trotz eines leichten Umsatzrückganges leicht auf 66 Mio. Euro, oder 0,38 Euro je Aktie gestiegen. Noch besser sah es beim Cashflow aus. Im vergangenen Jahr hat HelloFresh noch etwas mehr investiert, als das operative Geschäft eingebracht hat. In diesem Jahr ist in der ersten Jahreshälfte ein positiver Cashflow von 38 Mio. Euro übrig geblieben. Je Aktie sind das 0,21 Euro.

Ein wesentlicher Grund für die wieder sinkenden Investitionen ist die Tatsache, dass man nun genügend Kapazitäten aufgebaut hat, um die für 2025 gesetzten Ziele zu erreichen. Bis dahin soll der Umsatz von 7,6 Mrd. Euro im letzten Geschäftsjahr auf mehr als 10 Mrd. Euro steigen.

Kann die Rally noch weitergehen?

Daraus lässt sich aber auch ablesen, dass HelloFresh noch lange nicht so effizient arbeitet, wie es möglich wäre. Denn das Unternehmen hat mehr Kapazitäten, als man aktuell benötigt. Dadurch sind die Produktionsstätten nicht optimal ausgelastet und auch nicht so profitabel, wie sie sein könnten. Das dürfte sich in den kommenden Quartalen schnell ändern. Bis zum Geschäftsjahr 2025 soll die angepasste Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einen deutlichen Sprung von 6,3 % im letzten Geschäftsjahr auf mehr als 10 % machen.

In Kombination mit dem rückläufigen Investitionsbedarf wird auch der frei verfügbare Cashflow weiter steigen. Bis 2025 soll diese wichtige Kennzahl auf mehr als 600 Mio. Euro steigen. Je Aktie wären das mehr als 3,50 Euro. Tatsächlich weist das Unternehmen den frei verfügbaren Cashflow je Aktie als eine seiner zentralen Kennzahlen aus.

Wenn man nun davon ausgeht, dass HelloFresh seine Ziele erreicht und den freien Cashflow bis 2025 auf mehr als 3,50 Euro anheben kann, ist die Aktie zweifellos eine interessante Investition. Denn auch nach der Kursrally der vergangenen Monate zahlt man weniger als das 12-Fache des Cashflow für die Aktie.

In dem Fall ist es zudem nur eine Frage der Zeit, bis ein weiteres umfangreiches Aktienrückkaufprogramm aufgelegt wird. Das dürfte dem Aktienkurs dann noch weiteren Schwung verleihen.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von HelloFresh. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

