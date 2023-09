Novo Nordisk lanciert Abnehmspritze Wegovy in Großbritannien

London (Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt seine begehrte Abnehmspritze Wegovy auf den britischen Markt.

Das Mittel werde im Rahmen einer "kontrollierten und begrenzten Markteinführung" erhältlich sein, teilte der Konzern am Montag mit. "Wir beobachten die Nachfrage nach Wegovy und arbeiten mit den Behörden und Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Adipositas Zugang zur Behandlung haben und diese auch fortführen können." Bislang war das Medikament in den USA, Dänemark, Norwegen und seit Ende Juli auch in Deutschland erhältlich. Novo Nordisk hat allerdings wegen der immensen Nachfrage nach Wegovy mit Lieferengpässen zu kämpfen.

In Großbritannien wird das Medikament sowohl im Rahmen des Abnehmprogramms des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS als auch privat erhältlich sein. Novo Nordisk und die britische Gesundheitsbehörde NICE wollten sich nicht zu den Kosten äußern. Nach Angaben der britischen Online-Apothekenkette Simple Online Pharmacy müssen Privatpatienten oder jene, die das Mittel aus eigener Tasche zahlen, allerdings mit 199 bis 299 Pfund (rund 232 bis 349 Euro) für einen Monatsbedarf rechnen. Darin seien die Beratung durch einen Allgemeinmediziner sowie die Kosten für die Verschreibung und die Abgabe des Medikaments enthalten. In den USA hat Wegovy einen Listenpreis von 1350 Dollar für die höchste Dosis für vier Wochen, in Deutschland beträgt der Preis dafür knapp 302 Euro.

Die Abnehmspritze hat Novo zu Rekordumsätzen verholfen und es zum zweitwertvollsten europäischen börsennotierten Unternehmen nach dem Luxusgüterkonzern LVMH gemacht. Laut einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2019 ist fast jeder dritte Erwachsene im Vereinigten Königreich fettleibig - der höchste Wert in Europa. Die Gesundheitsbehörde NICE empfahl im März die Anwendung von Wegovy bei Erwachsenen mit mindestens einer gewichtsbedingten Erkrankung und einem Body-Mass-Index von 35, allerdings nur im Rahmen des NHS-Abnehmprogramms und maximal für zwei Jahre.

(Bericht von Maggie Fick, geschrieben von Philipp Krach und Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)