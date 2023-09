EQS-News: Epigenomics AG: Pareto und Warburg veröffentlichen Analysten-Researchs

EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Research Update

Epigenomics AG: Pareto und Warburg veröffentlichen Analysten-Researchs



05.09.2023 / 17:20 CET/CEST

Epigenomics AG: Pareto und Warburg veröffentlichen Analysten-Researchs Analysten bewerten Annahme des Kaufangebots von New Day Diagnostics als vorteilhaft für die Aktionäre

Kaufempfehlung mit Kurszielen von EUR 3,15 und EUR 3,30 Berlin (Deutschland), 5. September 2023 – Die Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX1; das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die vor kurzem durch Pareto Securities AS und die Warburg Research GmbH veröffentlichten Studien Kaufempfehlungen für die Aktie der Epigenomics AG aussprechen. Beide Analysten bewerten den Verkauf wesentlicher Vermögenswerte an New Day Diagnostics LLC als Chance, das Potenzial und den Wert von Epigenomics blutbasiertem Darmkrebstest Epi proColon „Next-Gen“ zu realisieren. Mit dem Wechsel von „Hold“ auf „Buy“ zeigt Warburg sogar auf, dass sie den geplanten Verkauf wesentlicher Vermögenswerte für voraussichtlich vorteilhafter für die Aktionäre halten als eine weitere eigenständige Weiterentwicklung. Pareto und Warburg setzen dabei das Kursziel auf EUR 3,15 bzw. EUR 3,30, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre der Epigenomics AG auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. September 2023 in Berlin. Jens Ravens, Vorstand der Epigenomics AG: „Die veröffentlichten Analystenberichte bestätigen die Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat, dass der Verkauf der Vermögenswerte die aktuell beste Möglichkeit für die Entwicklung unseres „Next-Gen“-Tests und für die Maximierung des Werts für die Aktionäre ist. Nach der Fairness Opinion von Mazars sind die vorliegenden Reports weitere unabhängige Experteneinschätzungen, die die Vorteilhaftigkeit des Verkaufs hervorheben. Folglich empfehlen wir allen Aktionärinnen und Aktionären ausdrücklich die Zustimmung zum Verkauf.“ Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

05.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

