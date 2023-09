EQS-News: Mutares positioniert das neu gegründete Unternehmen FerrAl United als globalen Automobilzulieferer

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenzusammenschluss

Mutares positioniert das neu gegründete Unternehmen FerrAl United als globalen Automobilzulieferer



05.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares positioniert das neu gegründete Unternehmen FerrAl United als globalen Automobilzulieferer

FerrAl United fungiert als neue Holdinggesellschaft für das weltweite Zuliefergeschäft für Guss- und Schmiedeteile innerhalb des Mutares-Portfolios

Global Player mit mehr als EUR 1 Mrd. Umsatz und 5.000 Mitarbeitenden an ca. 25 Standorten weltweit

Signifikantes Synergiepotenzial auf Kunden- und Kostenebene

München, 5. September 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt die Gründung eines weiteren global agierenden Automobilzulieferers bekannt, der unter dem Namen FerrAl United firmiert. Die neu gegründete Holding mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, wird das Mutares-Zuliefergeschäft für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis sowie deren Bearbeitung unter einem Dach konsolidieren. FerrAl United wird mit mehr als EUR 1 Mrd. Umsatz an ca. 25 Standorten weltweit tätig sein. Die Gruppe wird die Portfoliounternehmen CIMOS, MMT-Bordeaux, PrimoTECS Group mit Rasche und BEW Umformtechnik, SELZER-Gruppe sowie die drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik zusammenführen. Zudem steht Mutares in exklusiven Verhandlungen mit den Gesellschaftern Lorinvest, BNP Paribas Développement und Sodero Gestion zur Übernahme von Walor International, einem französischen Anbieter von geschmiedeten und bearbeiteten Teilen für die Automobilindustrie sowie von Industriefahrzeugen, der ebenfalls Teil der FerrAl United Gruppe werden soll. Mindestens eine weitere Akquisition soll noch dazukommen, um sowohl das Produkt- als auch das Kundenportfolio der FerrAl United weiter auszuweiten. Das Unternehmen wird von Markus Wermers geleitet, einem ausgewiesenen Branchenexperten mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie und umfangreichen Erfahrungen in verschiedenen Managementfunktionen in privaten und öffentlichen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie.

FerrAl United, als neu gegründeter Spezialist für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis sowie für bearbeitete Komponenten und Baugruppen für den Automobil- und Transportmarkt, wird innerhalb des Segments Automotive & Mobility eine wichtige Rolle in der zukünftigen Wachstumsentwicklung von Mutares spielen. Die Kunden des Unternehmens werden insbesondere vom Werteversprechen von FerrAl United profitieren, das hochspezialisierte Prozesse miteinander kombiniert und damit die gesamte Lieferkette sowie deren Kosten optimiert.

Durch die Kombination der Unternehmen verfügt FerrAl United über ein komplementäres Produktportfolio, das von der grundlegenden Metallumformung über die Bearbeitung bis hin zur Endmontage und Prüfung reicht. Mit Produktions- und Geschäftsstandorten in den wichtigsten Märkten weltweit positioniert sich FerrAl United als bedeutender Tier-1- und Tier-2-Zulieferer für alle internationalen Automobilhersteller und deren größten Systemlieferanten. Innerhalb von FerrAl United gibt es ein erhebliches Synergiepotenzial in den Bereichen Vertrieb und Engineering, durch die gemeinsame Nutzung von Know-how und Produkttechnologie sowie in der gemeinschaftlichen Prozessentwicklung und Produktion. Das Hauptziel ist es, das Wachstum durch kontinuierliche Innovationen und Verbesserungen innerhalb eines starken und einzigartigen Netzwerks über alle FerrAl United Geschäftsbereiche hinweg zu beschleunigen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „FerrAl United ist nach der im März dieses Jahres neu formierten, 100-prozentigen Tochtergesellschaft Amaneos das zweite große und lange verfolgte Projekt mit Leuchtturmcharakter. Unser klares Ziel ist es, ein globales Powerhouse aufzubauen, von dem alle OEMs stark profitieren werden. Mit FerrAl United haben wir nun einen weiteren Global Player mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro im Portfolio, der als Automobilzulieferer aufgrund seiner Größe, Innovationsstärke und breiten Technologiekompetenz international eine signifikant höhere Wahrnehmung haben wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir daraus einen massiven Wachstumseffekt generieren werden, verbunden mit entsprechenden für Mutares positiven Bewertungseffekten mit Blick auf ein späteres, in unserem typischen Investmentzyklus folgendem Harvesting.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

