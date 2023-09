Tourmaline Oil gibt Dividende bekannt

Das kanadische Energieunternehmen Tourmaline Oil Corp. (ISIN: CA89156V1067, Toronto: TOU) wird am 29. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,26 CAD je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten (Record day ist der 15. September 2023), wie am Montag mitgeteilt wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Tourmaline Oil somit 1,04 CAD an die Anteilsinhaber. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Aktienkurs von 70,87 CAD (Stand: 4. September 2023) 1,47 Prozent.

Tourmaline Oil mit Hauptsitz in Calgary, Alberta, ist in der Exploration, Erschließung und Gewinnung von Rohöl und Erdgas tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 510,67 Mio. CAD (Vorjahr: 1,74 Mrd. CAD), wie am 2. August 2023 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,11 Mrd. CAD).

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 3,73 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 24,08 Mrd. CAD (Stand: 4. September 2023).

Redaktion MyDividends.de