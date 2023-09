Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.09.2023 Kursziel: 13,50 Euro (zuvor: 14,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Smartbroker passt Prognose aufgrund eines anhaltend herausfordernden Umfelds an Smartbroker hat gestern eine Ad-hoc anlässlich der umsatz- und ergebnisseitigen Anpassung der FY-Guidance veröffentlicht und vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr berichtet. Anhaltender Gegenwind im Mediensegment führt zu Prognoseanpassung: Gemäß vorläufiger Zahlen hat Smartbroker im ersten Halbjahr einen Umsatz von 23,4 Mio. Euro erwirtschaftet, was einen Rückgang von 15,5% ggü. dem Vorjahr impliziert (H1/22: 27,7 Mio. Euro). Während wir im Brokerage-Segment aufgrund der von uns prognostizierten geringeren Trading-Aktivität mit einem Erlösrückgang gerechnet hatten (Trades pro Kunde H1/23 MONe: 9 vs. 11 in H1/22), entwickelte sich das Mediengeschäft schwächer als erwartet. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten lag aufgrund der geringeren Umsatzbasis mit 1,7 Mio. Euro (Vj.: 4,6 Mio. Euro) leicht unter unseren Erwartungen. Neue Guidance impliziert Erlösrückgang und ausgeglichenes EBITDA: Nach Unternehmensangaben soll der Umsatz in 2023 nun zwischen 46 und 51 Mio. Euro bei einem EBITDA (nach Kundengewinnungskosten) von -1,0 bis 1,0 Mio. Euro liegen. [Tabelle] Zu Erfüllung der aktualisierten Prognose müsste Smartbroker somit gemäß den berichteten vorläufigen Zahlen im zweiten Halbjahr einen Umsatz von mindestens 22,6 Mio. Euro und ein EBITDA von min. -2,7 Mio. Euro erzielen. Prognosen angepasst: Angesichts des auf niedrigem Niveau stabilisierten Umfelds erwarten wir ein H2, das umsatzseitig nur leicht über dem ersten Halbjahr liegt, wobei das EBITDA in H2 aufgrund einmaliger Kosten des Depot-Umzugs geringer ausfallen dürfte. Ebenso reduzieren wir unsere Umsatzerwartungen für das Mediengeschäft für 2024ff. leicht, erwarten jedoch weiterhin hohe EBITDA-Margen von >40%. Im Transaktionssegment rechnen wir angesichts des eingetrübten Sentiments sowie der entsprechend gedämpften Neukundengewinnung der relevanten Peers auch bei SB mit einem in 2024 gebremsten Kundenwachstum (MONe: 50.000 Neukunden, zuvor: 75.000) und geringeren Trades/Kunde (MONe: 22 in 2024). Obwohl wir im nächsten GJ von leicht höheren Kundengewinnungskosten je neuem Depot ausgehen, wirkt sich das prognostizierte langsamere Nutzerwachstum in 2024 EBITDA-erhöhend aus, da die Gesamt-CAC sinken dürften. Fazit: Trotz des eingetrübten Branchenumfelds ist Smartbroker u.E. mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und der jüngst gelaunchten App in einer soliden Wettbewerbsposition. Der mittelfristige Investment-Case ist u.E. unverändert intakt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel in Höhe von 13,50 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27681.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °