Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 06.09.2023 Kursziel: 6,50 Euro (zuvor: 7,50 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Risikoprofil durch Refinanzierung und Stabilisierung der Umsätze deutlich verbessert - Heraufstufung auf Kaufen Die Vita 34 AG hat gestern die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die umsatzseitig leicht unter und ergebnisseitig leicht über unserer Erwartung lagen. Insgesamt hat sich das Risikoprofil der Aktie seit unserer letzten Kommentierung deutlich verbessert, was wir im Kursverlauf der vergangenen Wochen nicht reflektiert sehen. Der Umsatz lag im zweiten Quartal mit 18,4 Mio. Euro etwas unter unserer Prognose (19,0 Mio.), aber deutlich über dem Wert des Vorjahres (+14,3%). Bei der Top Line-Entwicklung sind allerdings sowohl der im Vorjahr enthaltene negative IFRS 15 Effekt von 2 Mio. Euro als auch die in Q1 durchgeführten Preiserhöhungen von 5-10% (MONe) zu berücksichtigen. Entsprechend fiel das Volumen neuer Vertragsabschlüsse um einen einstelligen Prozentsatz niedriger aus als im Vorjahr, was hauptsächlich auf die schwachen Geburtenraten in der ersten Jahreshälfte 2023 zurückzuführen ist. Dies zeigt sich insbesondere in der Entwicklung im Teilkonzern Vita 34, der trotz der Preiserhöhungen im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von -4,2% in Q2/23 verzeichnete (Halbjahr: -5,2%). Entsprechend bekräftigt sich unsere Einschätzung zu den Jahreszahlen (siehe Comment vom 10.05.2023), dass der auf den Teilkonzern Vita 34 entfallende Goodwill in Höhe von 17,7 Mio. Euro aufgrund der unterstellten Wachstumsrate von 11,4% u.E. einem erheblichen Impairment-Risiko unterliegt. Bei einem aktuellen Eigenkapital von 12,1 Mio. Euro zum 30.06. könnte eine substanzielle Abschreibung u.E. die Notwendigkeit einer Kapitalmaßnahme nach sich ziehen. Operativ gehen wir trotz der Herausforderungen im ersten Halbjahr von einer sukzessiven Normalisierung der Nachfrage nach der Einlagerung von Nabelschnurblut aus, was ursächlich auf die Stabilisierung der Geburtenraten in den europäischen Kernmärkten zurückzuführen ist. Unsere bisherige Umsatzplanung dürfte allerdings im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung etwas zu ambitioniert sein, sodass wir unsere Prognose gesenkt haben. Aufgrund des beschriebenen IFRS-Effektes konnte das EBITDA in Q2 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich auf 1,3 Mio. Euro gesteigert werden (MONe: 0,8 Mio. Euro). Die Ergebnisverbesserung in Q1 um 1 Mio. Euro resultiert jedoch aus den Preiserhöhungen und einer entsprechenden Verbesserung der Bruttomarge um 500BP. Entsprechend sehen wir auch bei der Ergebnisentwicklung eine positive Tendenz, die sich mit einer verbesserten Umsatzentwicklung entsprechend verstärken dürfte. Der operative Cashflow war nach einem positiven Wert von 2,0 Mio. Euro in Q1 auch im abgelaufenen Quartal mit 0,9 Mio. Euro erneut deutlich positiv. Hinzu kommt, dass im Nachtragsbericht die erfolgreiche Refinanzierung der drei wesentlichen Darlehen der Gruppe vermeldet wurde, sodass wir aktuell keine Refinanzierungsrisiken mehr sehen. Fazit: Wir haben unser Kursziel aufgrund der Prognoseanpassung und Anpassungen am DCF-Modell gesenkt (FK-Zins). U.E. hat sich das Risikoprofil der Aktie durch die Refinanzierung und die Stabilisierung der Geschäftsentwicklung deutlich verbessert, was wir in den erneut deutlichen Kursrückgängen der letzten Wochen nicht eskomptiert sehen. Wir stufen die Aktie mit einem Kursziel von 6,50 Euro daher auf "Kaufen" hoch.

Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 