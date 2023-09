DAX® - Das Risikolevel schlechthin!

Der September steht bisher beim DAX® nicht unter dem besten Stern. So musste das Aktienbarometer im bisherigen Monatsverlauf Kursabschläge von 1,3 % hinnehmen. Die gestrige Kursentwicklung zeigt allerdings, dass in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten eine erste markante Unterstützungszone besteht. Von strategischer Bedeutung sind weiterhin die beiden Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten, deren Relevanz inzwischen lehrbuchmäßig durch die ebenfalls hier verlaufende 200-Tages-Linie (akt. bei 15.470 Punkten) unterstrichen wird. Die beschriebene Bastion markiert das entscheidende Risikolevel, denn hier würde die Seitwärtsphase der letzten Monate in eine Topbildung umschlagen. Wie regelmäßig donnerstags morgens möchten wir noch einen Blick auf die Börsenstimmung werfen. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) werden die amerikanischen Privatanleger wieder optimistischer. Aktuell übersteigt der Anteil der Bullen (42,2 %) den der Bären (29,6 %) wieder deutlich. Unter Sentimentgesichtspunkten stellt die größere Zuversicht der US-Privatanleger eher einen Hemmschuh dar.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

