ANALYSE-FLASH: Berenberg stuft Porsche AG auf 'Hold' ab - Kursziel gesenkt

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 117 Euro gesenkt. Die Nachfrage nach Luxus bleibe robust, aber dennoch zyklisch, schrieb der jetzt für Porsche zuständige Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte zieht gegenwärtig aus Bewertungsgründen und mit Blick auf ein wahrscheinlich etwas unstetes zweites Halbjahr die Aktien von Mercedes-Benz den Papieren der Zuffenhausener vor./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------