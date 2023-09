COVESTRO - Unternehmen bestätigt Übernahmegespräche!

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 52,120 € (XETRA)

Update um 19:54 Uhr: Wie Covestro in einer Meldung am Freitagabend mitgeteilt hat, hat man im Hinblick auf das von Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bekundete Interesse beschlossen, ergebnisoffene Gespräche aufzunehmen. Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, sei aber offen und werde vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen.

Eine steile Kaufwelle hat die Aktie von Covestro kurz vor 15:00 Uhr erfasst und über das bisherige Rallyhoch bei 50,72 EUR getrieben. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 53,00 EUR. Auslöser für den Kurssprung dürften Gerüchte über eine anstehende Aufsichtsratssitzung sein, die den Weg für formelle Verhandlungen mit Adnoc freimachen könnten. Über die Übernahmepläne von Adnoc berichteten wir zuletzt an dieser Stelle.

Durch den Kurssprung hat die Aktie das Kursziel bei 52,00 EUR überwunden und könnte zunächst die Widerstandsmarke bei 55,38 EUR ansteuern. Sollten sich die Gerüchte verhärten bzw. eine neue Offerte erfolgen, wäre auf Basis der bisherigen Meldungen der Bereich des zuletzt kursierenden Übernahmeangebots bei 60,00 EUR zu nennen.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

