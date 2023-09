EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Verkauf eines Entwicklungsprojekts in Mannheim bekannt

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. gibt den Verkauf eines Entwicklungsprojekts in Mannheim bekannt



08.09.2023

PRESSEMITTEILUNG Adler Group S. A. gibt den Verkauf eines Entwicklungsprojekts in Mannheim bekannt Luxemburg, 8. September 2023 – Die Adler Group S. A. („Adler Group“) hat heute die notarielle Beurkundung des Verkaufs des sogenannten „Mannheim No.1“-Entwicklungsportfolios in Mannheim, Baden-Württemberg, bekanntgegeben. Der Abschluss der Transaktion wird im 4. Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen. Die Consus Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group, hat die entsprechenden Vermögenswerte an die Hamburger Investment- und Asset-Management-Gesellschaft FONDSGRUND Investment verkauft. Das gemischt genutzte Gebäude Mannheim No.1 liegt in unmittelbarer Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs und wird überwiegend gewerblich genutzt. Das kürzlich fertiggestellte Projekt umfasst eine vermietbare Fläche von rund 19 tausend Quadratmetern. Die im September unterzeichnete Transaktion bringt der Adler Group einen Nettoerlös von rund

70 Mio. €. Der Verkaufspreis spiegelt einen Abschlag von rund 10% auf die Bewertung (GAV) des Portfolios zum 30. Juni 2023 wider. „Wir betrachten den Verkauf von Mannheim No.1 als einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie, unser Unternehmen weiter zu entschulden und uns auf Berliner Mietportfolios zu konzentrieren“, sagt Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Die Transaktion trägt zum erklärten Ziel bei, die Verschuldung der Gruppe im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter abzubauen. Kontakt: Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com



