EQS-Adhoc: Viromed Medical AG nutzt attraktive Opportunität zur Beteiligungsveräußerung an CannaCare Health GmbH

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Verkauf

Viromed Medical AG nutzt attraktive Opportunität zur Beteiligungsveräußerung an CannaCare Health GmbH



11.09.2023 / 20:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pinneberg, 11. September 2023 – Die Viromed Medical GmbH – 100%ige Tochter der Viromed Medical AG (ISIN DE00A3MQR65) hat 31% der Anteile an der CannaCare Health GmbH veräußert. Die Anteile an der CannaCare wurden zu marktüblichen Bedingungen in bar von Frank Otto, Mitglied des Aufsichtsrats der Viromed Medical AG, erworben. Nachdem sich die Erwartungen an die Beteiligung im Rahmen der Gesetzgebung zur Cannabis-Legalisierung nicht wie erwartet erfüllt haben, hat die Viromed Medical GmbH auf Veranlassung des Vorstands der AG eine attraktive Opportunität zur Veräußerung der Anteile an CannaCare Health genutzt. Mitteilende Person: U. Perbandt, Vorstand Kontakt: Katrin Kunstmann Viromed Medical AG

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg E-Mail: kunstmann@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



Ende der Insiderinformation

11.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com