Park Hotels & Resorts zahlt Dividende für das dritte Quartal

Der Immobilien-Investment-Trust Park Hotels & Resorts Inc. (ISIN: US7005171050, NYSE: PK) wird am 16. Oktober 2023 15 US-Cents als vierteljährliche Dividende an seine Investoren ausbezahlen. Record day ist der 29. September 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre damit weiterhin 0,60 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 12,90 US-Dollar (Stand: 8. September 2023) 5,43 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 714 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 695 Mio. US-Dollar), wie am 2. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 150 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 150 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Park Hotels & Resorts mit Sitz in Tysons im US-Bundesstaat Virginia ist ein Immobilien-Investment-Trust (REIT), der auf Hotelimmobilien fokussiert ist. Die Firma entstand im Jahr 2017 als Spin-off von Hilton Worldwide.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,41 Prozent im Plus (Stand: 8. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 2,7 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de