Shell plc - Langfristiger Abwärtstrend ist Geschichte!

Zuletzt hatten wir in unseren charttechnischen Einschätzungen der Shell-Aktie stets den seit Anfang des Jahrtausends bestehenden, langfristigen Baissetrend (akt. bei 27,55 EUR) thematisiert. Mittlerweile hat der Öltitel den beschriebenen Abwärtstrend tatsächlich zu den Akten gelegt. Der Bruch derart alter Trends ist alles andere als alltäglich. Entsprechend große Beachtung sollten Anlegerinnen und Anleger dieser Weichenstellung schenken, zumal die Kursentwicklung seit Mai 2022 zudem ein aufsteigendes Dreieck bildet (siehe Chart). Das ist immer noch nicht alles an konstruktiven Chartformationen. Bei einem nachhaltigen Spurt über die Hochs bei gut 29 EUR könnte die Kursentwicklung seit Anfang 2020 gleichzeitig als sog. „V-Muster“ interpretiert werden. In diesem Umfeld markiert das 2018er-Hoch bei 31,38 EUR ein erstes Etappenziel, ehe langfristig sogar ein Anlauf auf das historische Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 37,95 EUR möglich erscheint. Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsdreiecks ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR, was zumindest einen Vorstoß in Richtung des Rekordhochs rechtfertigt. Als Stop-Loss ist dagegen der eingangs angeführte, ehemalige Abwärtstrend prädestiniert.

Shell plc (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shell plc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

