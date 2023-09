Aktien New York: Leichtes Minus nach jüngster Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Richtungssuche an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einer fortgesetzten Erholung am Montag ging es nun wieder moderat abwärts. Vor den Inflationsdaten, die zur Wochenmitte anstehen, zeigten sich die Anleger erneut vorsichtig. Die Daten sind ein wichtiger Baustein für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

In der ersten Handelsstunde verlor der Dow Jones Industrial 0,21 Prozent auf 34 589,20 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4476,49 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 15 428,82 Punkte abwärts. Er hatte am Vortag besonders deutlich zugelegt. Ein Grund dafür war nicht zuletzt der Kurssprung der Tesla-Aktie nach einer positiven Studie von Morgan Stanley zum Elektroautobauer./ck/jha/