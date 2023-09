Die meistgehandelten Produkte: Fokus auf DAX und US-Indizes

Der deutsche Leitindex startet den heutigen Handelstag wieder mit Kursrücksetzern. Die nächsten Tage können wegweisend für den weiteren Verlauf des Marktes werden. Bereits morgen werden die neuen Zahlen des Verbraucherpreisindexes in den USA veröffentlicht. Am Donnerstag wird die EZB ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Der Markt geht hier von keinen weiteren Zinserhöhungen aus. Sollten die Zinsen dennoch weiter steigen, könnte die Volatilität an den Märkten zunehmen.

Trotz der eher schwachen Performance des DAX® erfreut sich der Index hoher Beliebtheit als Basiswert für Optionsscheine. Die K.o-Optionscheine zeigen, dass die Investoren wieder von steigenden Kursen des Leitindexes ausgehen.

Einer der wenigen Einzeltitel, auf die heute Optionscheine gefragt sind, ist die Lufthansa AG. Hier befinden wir uns seit Anfang des Jahres in einem Seitwärtsmarkt mit langsam fallenden Kursen. Die Anleger sehen hier bis Mitte nächsten Jahres keine Trendumkehr und sehen bei der 10€ Marke einen signifikanten Widerstand.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2UVS 13,10 15725,09 Punkte 14436,958363 Punkte 12,02 Open End DAX ® Call HC59SJ 6,14 15725,09 Punkte 15140,428391 Punkte 25,55 Open End DAX ® Call HC2XNE 9,61 15725,09 Punkte 14791,380614 Punkte 16,41 Open End DowJones ® Call HC91J2 4,54 34604,50 Punkte 34188,055123 Punkte 70,93 Open End NASDAQ 100 ® Put HC8GQ3 3,22 15461,865112 Punkte 15726,952151 Punkte 44,76 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa AG Put HC2P41 2,04 8,253 EUR 10,00 EUR 4,05 19.06.2024 DAX ® Put HC0XSD 2,15 15716,80 Punkte 15000 Punkte 73,41 12.12.2023 DAX ® Put HC884Z 5,10 15716,80 Punkte 16200 Punkte 30,98 17.10.2023 DAX ® Call HC8VNE 8,54 15716,80 Punkte 15000 Punkte 18,41 17.10.2023 DAX ® Call HC0XPM 14,93 15716,80 Punkte 14500 Punkte 10,54 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC9789 10,00 15717,26 Punkte 16326,846947 Punkte -15 Open End DAX ® Short HC977W 10,00 15717,26 Punkte 16590,249451 Punkte -10 Open End EURO STOXX 50 ® Long HC97J3 9,72 4240,34 Punkte 3616,074142 Punkte 4 Open End DAX ® Long HC9791 7,94 15717,26 Punkte 15484,464568 Punkte 25 Open End DAX ® Long HB8X6V 11,67 15717,26 Punkte 14487,112682 Punkte 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 11:55 Uhr

