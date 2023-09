EQS-News: HomeToGo SE: HomeToGo kündigt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. € an

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

HomeToGo kündigt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. € an Luxemburg, 13. September 2023 - Der Vorstand der HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), dem Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, hat heute ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. € (Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten) angekündigt. Das Aktienrückkaufprogramm wurde vom Aufsichtsrat der HomeToGo SE genehmigt und wird auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft durchgeführt. Im Rahmen des Programms können bis zu 5,7 Mio. Aktien der Gesellschaft im Zeitraum zwischen dem 18. September 2023 und dem 31. Dezember 2024 zurückgekauft werden. Der Vorstand hat das erste Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte von HomeToGo vor dem Hintergrund einer deutlich verbesserten Profitabilität beschlossen. Ferner ist das Unternehmen zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2023 den Break-Even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose zu erreichen. Zum 30. Juni 2023 verfügte HomeToGo über insgesamt 145 Mio. € Bruttoliquidität und 139 Mio. € Nettoliquidität. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "HomeToGo befindet sich im Jahr 2023 an einem Wendepunkt, nachdem wir zum ersten Mal in einem zweiten Quartal die Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA erreicht haben. Wir sind zuversichtlich, den Break-Even beim bereinigten EBITDA auch für das Gesamtjahr zu erreichen. Um unseren erfolgreichen Wachstumspfad für die Zukunft des Unternehmens fortzusetzen, werden wir weiterhin den Großteil unserer finanziellen Mittel strategisch in organische und anorganische Wachstumsfelder investieren. Neben dem Erreichen einer nachhaltig positiven Profitabilität verfügen wir nach wie vor über eine beträchtliche Cash-Position in unserer Bilanz, die wir im Interesse unserer Aktionäre bestmöglich einsetzen wollen. In diesem Zusammenhang werden wir einen Teil unserer überschüssigen Barmittel investieren und die Gelegenheit des aktuellen Kursniveaus nutzen, um unser Aktienrückkaufprogramm zu starten." Gemäß der Ermächtigung durch die Hauptversammlung hat der Vorstand eine anfängliche Preisobergrenze von 3,16 € je zurückzukaufender Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) festgelegt, behält sich aber vor, diese Obergrenze unter anderem in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten und der Entwicklung der Rückkäufe zu überprüfen. Die Rückkäufe werden von einem Kreditinstitut über die Börse im Einklang mit den Safe-Harbor-Regelungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit Kapitel II der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission durchgeführt. Informationen über die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm von HomeToGo werden spätestens am Ende des siebten Börsentages, der auf den Tag der Durchführung dieser Transaktionen folgt, in angemessener Weise auf der Investor Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht. Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen: Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

