Tagesausblick für 14.09.: DAX kann Tagesverluste eindämmen. Zinsentscheidung der EZB im Fokus.

Der DAX® präsentiert sich in diesen Tagen sehr labil. Im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Inflationszahlen tauchte der Leitindex heute zeitweise auf 15.560 Punkte nach unten. Angetriebenen von den deutlich gestiegenen Benzinpreisen legte die US-Teuerungsrate im August erwartungsgemäß zu. Die Kernverbraucherpreise ohne Energie und Lebensmittel fiel jedoch auf eine annualisierte Rate von 4,3 Prozent. Im Vormonat waren es noch 4,7 Prozent. Dies sorgte für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern und schürte neue Hoffnungen auf eine Zinspause seitens der Fed in den kommenden Woche. Morgen wird die EZB ihre Entscheidung zu den Leitzinsen treffen. Die Experten von UniCredit rechnen mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zwiegespaltenes Bild. In den USA vollzogen zwar kurz- und langfristige Staatspapiere zeitweise hohe Schwankungen. Allerdings pendelten sie sich in der zweiten Tageshälfte auf dem Niveau des Vortags ein. 2-jährige deutsche Anleihen kamen im Vorfeld der EZB-Entscheidung hingegen deutlich unter Druck und die Rendite sprang auf 3,17 Prozent. Edelmetalle wie Gold und Silber stagnierten heute auf dem Niveau des Vortags. Die Notierung für eine Feinunze Palladium schraubte sich derweil über die Marke von 1.250 US-Dollar. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte im Tagesverlauf oberhalb von 92 USD fest.