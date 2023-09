APA gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Energiefirma APA Corporation (ISIN: US03743Q1085, Nasdaq: APA) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 22. November 2023 (Record date: 23. Oktober 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,00 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 42,10 US-Dollar (Stand: 13. September 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,38 Prozent.

Die Apache Corporation mit Firmensitz in Houston, Texas ist eine Öl- und Gasgesellschaft mit Projekten in den USA, Ägypten und in Großbritannien. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 1,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,05 Mrd. US-Dollar), wie am 2. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 381 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 926 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,81 Prozent im Minus (Stand: 13. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 13,58 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de