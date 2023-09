EQS-News: Mynaric gibt Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

14.09.2023

MÜNCHEN, 14. September 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gibt heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2023 bekannt.

"In der ersten Hälfte des Jahres 2023 konnten wir anhaltenden Erfolg verzeichnen, da wir die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen, nutzen und die Einführung von Laserkommunikation in verschiedenen Bereichen beschleunigt wird," sagte Mustafa Veziroglu, CEO von Mynaric. „Wir sehen die stärkste Pipeline an Möglichkeiten in unserer Unternehmensgeschichte und freuen uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, während daran gearbeitet wird, Kommunikationsnetze der nächsten Generation aufzubauen.“

Wichtige Highlights im ersten Halbjahr 2023

Auftragsbestand an optischen Kommunikationsterminals zum 30. Juni 2023 von 370 Einheiten im Vergleich zu 256 Einheiten zum 31. Dezember 2022 und 348 Einheiten zum 27. April 2023

Zahlungseingänge aus Kundenverträgen in Höhe von 23,0 Mio. EUR bis zum 30. Juni 2023 im Vergleich zu 18,3 Mio. EUR im Gesamtjahr 2022

Mehrere Verträge mit wichtigen Kunden, darunter Raytheon Technologies, Loft Federal, WARPSPACE und ein ungenannter US-Kunde für CONDOR Mk3-Terminals

Beauftragung durch die deutsche Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten

Beauftragung durch die United States Space Development Agency zur Mitwirkung an einer Demonstration eines optischen Bodenterminals

Aufnahme von 80,6 Mio. EUR Wachstumskapital im April 2023 über ein 5-Jahres-Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD und die Ausgabe von Aktien an eine global agierende Investmentgesellschaft mit Sitz in den USA

"Wir sind in Bezug auf die Zahlungseingänge aus Kundenverträgen und den Auftragsbestand an optischen Terminals deutlich weiter als im letzten Jahr, da wir konsequent für unsere Kunden arbeiten", sagte Stefan Berndt von-Bülow, CFO von Mynaric.

Ausblick

Mynaric gibt den folgenden Ausblick auf die wichtigsten Leistungsindikatoren für 2023:

Ein erheblicher Anstieg des Auftragsbestands für optische Kommunikationsendgeräte im Vergleich zum Jahresende 2022

Ein erheblicher Anstieg der Zahlungseingänge aus Kundenverträgen im Vergleich zu den Ergebnissen von 2022

Bericht & Webcast Details

Die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 sind im Bereich Investor Relations auf mynaric.com verfügbar.

Mynaric hat für heute, Donnerstag, den 14. September 2023, um 12:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) einen Webcast zur Diskussion der Halbjahresergebnisse 2023 angesetzt.

Die Telefonkonferenz und der Webcast beinhalten eine Präsentation der Ergebnisse sowie eine Fragerunde mit dem Management von Mynaric, darunter CEO Mustafa Veziroglu und CFO Stefan Berndt-von Bülow.

Interessierte können den Webcast im Bereich Investor Relations auf mynaric.com verfolgen, indem sie sich unter dem folgenden Link registrieren: Mynaric Half-Year 2023 Earnings Webcast Registration.

Eine archivierte Version des Webcasts mit den entsprechenden Folien wird im Investor Relations Bereich von mynaric.com zur Verfügung stehen.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation und stellt optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen her. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen findest du unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zu unserer Geschäftsstrategie und unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für künftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen, Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „antizipieren,“ „glauben,“ „könnten,“ „schätzen,“ „erwarten,“ „prognostizieren,“ „zielen,“ „beabsichtigen,“ „sich freuen auf,“ „können,“ „planen,“ „potenziell,“ „vorhersagen,“ „projizieren,“ „sollten,“ „Ziel,“ „werden,“ „würden“ und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen, des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts oder der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Vergangenheit mit erheblichen Verlusten sowie der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, und Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung mit der Auftragsabwicklung, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittanbietern und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Defekten oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, staatlichen Anreize und Marktentwicklungen. Darüber hinaus tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und Umstände, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, erreicht werden oder eintreten. Weder wir noch irgendeine andere Person übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen. Weder wir noch andere Personen sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder an andere Gegebenheiten anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen sowie Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können.

Diese Mitteilung kann bestimmte Finanzkennzahlen enthalten, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden. Solche Finanzkennzahlen sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß IFRS und können Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung unserer Finanzergebnisse von Bedeutung sind. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zum Periodenverlust oder anderen Rentabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass unsere Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist, die möglicherweise anders definiert und berechnet werden.