Faserhersteller Lenzing senkt Ergebnisprognose für 2023

Berlin (Reuters) - Der österreichische Faserhersteller Lenzing senkt seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr.

Grund sei die weiterhin schwach verlaufende Entwicklung der für Lenzing relevanten Märkte, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Ein Erreichen der bisherigen Ergebnisprognose sei deshalb nicht zu erwarten. Lenzing gehe nun für 2023 von einem operativen Ergebnis (Ebitda) in einer Bandbreite von 270 Millionen Euro bis 330 Millionen Euro aus. Zuvor hatte das Unternehmen 320 bis 420 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Lenzing stellt holzbasierte Lyocell-Spezialfasern her, die unter dem Namen Tencel verkauft und vor allem in der Textil- und Vliesstoffindustrie eingesetzt werden.

