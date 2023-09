Ölpreise bleiben auf Aufwärtskurs

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb am Ölmarkt dauert an. Am Freitag markierten die Preise erneut die höchsten Stände seit vergangenen November. In der Spitze kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November deutlich mehr als 94 US-Dollar. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf etwas mehr als 91 Dollar.

Am Mittag notierten die Ölpreise unter ihren Tageshöchstkursen. Zuletzt lag der Brent-Preis bei 93,87 Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der WTI-Preis stieg um 22 Cent auf 90,37 Dollar.

Die Aussicht auf einen bis Jahresende unterversorgten Ölmarkt stützt nach Einschätzung der Commerzbank-Experten die Ölpreise. "Am Markt werden die Preisprognosen entsprechend angehoben; die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist für einige bereits in Reichweite."

Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland halten derzeit ihre Lieferungen knapp. Zuletzt hatten sie ihre Produktionskürzungen bis Jahresende verlängert. Neben dem Ölkartell Opec rechnet auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf.

Jedoch nicht alle Analysten erwarten einen weiteren Höhenflug. "Wir bleiben skeptisch, weil die Konjunktur- bzw. die Nachfragesorgen die Preise in Schach halten dürften", schreibt die Commerzbank. Sie verweisen zudem auf die in der vergangenen Woche deutlich gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA./jsl/bgf/mis