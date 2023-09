EQS-News: Blue Cap AG gibt Nachfolgelösung im Vorstand bekannt: Dr. Henning von Kottwitz wird neuer CEO

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Personalie

Blue Cap AG gibt Nachfolgelösung im Vorstand bekannt: Dr. Henning von Kottwitz wird neuer CEO



18.09.2023 / 20:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 18. September 2023 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) gibt bekannt, dass Herr Dr. Henning von Kottwitz ab dem 01. Oktober 2023 zum Vorstandsvorsitzenden/CEO bestellt wird. Er tritt damit die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden/CEO Tobias Hoffmann-Becking an, der den Aufsichtsrat der Gesellschaft Ende August aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats gebeten hat. Herr Dr. von Kottwitz wird gemeinsam mit Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, für Kontinuität bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie sorgen. Zeitgleich legt Herr Dr. von Kottwitz sein Mandat im Aufsichtsrat der Blue Cap nieder. „Es freut mich sehr, dass wir mit Dr. Henning von Kottwitz kurzfristig einen erfahrenen neuen CEO für die Blue Cap AG gewinnen konnten. Herr Dr. von Kottwitz ist seit über drei Jahren intensiv mit dem Unternehmen, dem Team und den Beteiligungen befasst und kann daher sehr gut gemeinsam mit Henning Eschweiler für Kontinuität bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie sorgen. Besonders freut mich, dass die Bestellung von Herrn Dr. von Kottwitz wesentlich von den anderen Ankeraktionären mit unterstützt wird. Die Bestellung von Herrn Dr. von Kottwitz als CEO bei Blue Cap wird auch die Möglichkeiten des Ausscheidens von PartnerFonds verbessern. Er hat dort bereits gezeigt, dass er erfolgreich neue Investoren für Blue Cap gewinnen kann. Zugleich danke ich im Namen des gesamten Aufsichtsrates Herrn Hoffmann-Becking für seine erbrachten Leistungen und Erfolge und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“, kommentiert Kirsten Lange, die Aufsichtsratsvorsitzende der Blue Cap AG, die Personalie. Henning von Kottwitz ergänzt: „Ich sehe bei der Blue Cap AG erhebliche Wachstums- und Wertsteigerungspotentiale: ich freue mich sehr, gemeinsam mit Henning Eschweiler und dem Team in den kommenden Jahren Blue Cap weiterzuentwickeln und diese Werte zu realisieren!“ Dr. Henning von Kottwitz (Jahrgang 1973) verfügt über langjährige Erfahrung in der Beteiligungsbranche und im deutschen Mittelstand. Der promovierte Volljurist begann seine Karriere bei einer führenden Strategieberatung, wo er insbesondere Unternehmen im Bereich Industriegüter beriet, sowohl bei Wachstumsstrategien als auch bei Programmen zur Effizienzsteigerung. Es folgten Stationen und Organstellungen u.a. bei mittelständischen Industrie- und Logistikunternehmen. Herr Dr. von Kottwitz ist Abwickler der PartnerFonds AG i.L. und seit 2020 als Mitglied des Aufsichtsrates eng mit der Blue Cap AG befasst. Die operative Entwicklung des Blue Cap Beteiligungsportfolios und insbesondere das aktuell im Vordergrund stehende Portfoliomanagement wird weiterhin durch Herrn Henning Eschweiler, den COO der Blue Cap, abgedeckt und vorangetrieben. Kontakt

Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (0)152 22617308

lschraml@blue-cap.de Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

18.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com