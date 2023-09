FANUC liefert einmillionsten Roboter

Automatisierungsspezialist unterstreicht globale Marktführerschaft

Die Nachfrage nach Industrierobotern ist auf einem Allzeithoch. Davon profitiert auch der weltweite Marktführer in dem Bereich, FANUC Corporation. Das Unternehmen hat jetzt mit der Auslieferung seines einmillionsten Roboters einen neuen Meilenstein für die Branche gesetzt.

FANUC beliefert Kunden auf der ganzen Welt mit CNC-Systemen, Robotern und Werkzeugmaschinen. Bereits seit den 1970er Jahren produziert das japanische Unternehmen Roboter und setzt sie auch in der eigenen Produktion ein. Heute bauen Tausende von Robotern neue Roboter in den Fabriken des Unternehmens. "Die Nachfrage nach unseren Robotern ist aktuell so hoch wie nie zuvor", sagt Marco Ghirardello, der Präsident und CEO von FANUC Europe.

Während Industrieroboter traditionell vor allem in der Automobil- und Elektronikindustrie eingesetzt wurden, haben sie sich inzwischen in vielen anderen Branchen und Unternehmen durchgesetzt, darunter in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und sogar im Handwerk. Der sich verschärfende Arbeitskräftemangel und die verbesserte Benutzerfreundlichkeit sind einige der Gründe für die Ausbreitung der Robotik in neue Segmente.

FANUC bietet mehr als 200 Robotermodelle an, die verschiedene Aufgaben in der Fertigung übernehmen, wie z. B. Schweißen, Lackieren, Montieren oder Verpacken. Besonders kollaborative Roboter (Cobots) werden immer beliebter, da sie ohne externe Sicherheitszäune direkt neben den Mitarbeitern oder zusammen mit ihnen arbeiten können. In der Industrie dominieren jedoch nach wie vor die traditionellen Produktionsroboter, deren Einsatz, etwa in der Automobilindustrie, den Wandel zur Elektromobilität beschleunigt.

"Die Einsatzmöglichkeiten von Robotern nehmen zu, und wir erwarten, dass die Nachfrage auch in Zukunft deutlich steigen wird. Um unsere Kunden bei der Automatisierung ihrer Fertigung zu unterstützen, wird FANUC auch künftig daran arbeiten, die Qualität, Leistung und Lieferfähigkeit unserer Produkte weiter zu optimieren", sagt FANUC Europe Präsident und CEO Ghirardello.

FACT BOX:

1977 entwickelte FANUC den zylindrischen Koordinatenroboter "FANUC ROBOT MODEL 1".

40 Jahre später erreichte die Gesamtzahl der produzierten FANUC-Roboter 500.000 Stück. FANUC hat seine Produktpalette zuletzt um die kollaborativen Roboter der CR- und CRX-Serien erweitert.

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systeme, Roboter und Produktionsmaschinen. Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 260 FANUC-Standorten weltweit und mehr als 8.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

