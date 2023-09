CBOE GLOBAL MARKETS - Neues Allzeithoch! Aktie jetzt kaufen?

Cboe Global Markets Inc. - WKN: A1CZTX - ISIN: US12503M1080 - Kurs: 155,870 $ (Nasdaq Basic)

Die Aktie des Börsenbetreibers Cboe Global Markets startete im September 2009 nach einem Tief bei 19,60 USD zu einer langfristigen Rally. Im Januar 2018 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 138,54 USD.

Nach diesem Hoch korrigierte der Wert mehrere Jahre in einem aufsteigenden Dreieck. Von April 2023 bis Juni 2023 drückte die Aktie gegen die obere Begrenzung dieses Dreiecks. Erst dann gelang der Ausbruch. Am 8. September markierte der Wert ein Hoch bei 154,89 USD. Nach einem kurzen Rücksetzer kam es gestern zu einem größeren Anstieg und einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. in der Spitze notierte der Wert bei 158,71 USD, fiel aber dann wieder in Richtung des alten Rekordhochs zurück. Der Ausbruch gestern erfolgte unter erhöhtem Volumen.

Die Bullen drücken aufs Gaspedal

Der gestrige Ausbruch weckt Hoffnungen auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte mittelfristig zu Kursgewinnen in Richtung 210,68 USD führen. Dieses Ziel ist das rechnerische Ziel aus dem aufsteigenden Dreieck.

Sollte der Wert unter die Unterstützungszone bei 148,53 USD bis 145,02 USD abfallen, müsste mit einem Rückfall auf das alte Allzeithoch bei 138,54 USD gerechnet werden.

Fazit: Der gestrige Ausbruch könnte den Bullen weiteren Auftrieb verleihen und eine Fortsetzung der übergeordneten Rally einleiten.

Cboe Global Markets-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)