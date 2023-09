GNW-Adhoc: Mohawk hebt im neuen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2022 ein Jahr des Fortschritts hervor

^CALHOUN, Georgia, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute den Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social, and Governance; ESG) des Unternehmens für das Jahr 2022 veröffentlicht, Connections That Create Value (https://www.mohawksustainability.com/) (Verbindungen, die Werte schaffen), der die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele detailliert darstellt und die außergewöhnliche Arbeit der Tausenden von Mohawk- Mitarbeitern rund um den Globus beschreibt. ?Nachhaltigkeit ist eine Schlüsselkomponente unserer Geschäftsstrategie und ein zentraler Wert für die Tausenden von Frauen und Männern, die unsere Produkte herstellen, verkaufen und ausliefern", so Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer. ?Bei Mohawk ist Nachhaltigkeit keine eigenständige Abteilung oder separate Funktion - sie ist in alles, was wir tun, integriert. Unsere Philosophie ist einfach: Was gut ist, ist auch gut für unser Geschäft." Der Mohawk-Bericht für das Jahr 2022 markiert das 14. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen seine Aktivitäten und Ziele im Bereich Nachhaltigkeit öffentlich vorstellt. Zu Beginn dieses Jahres hat Mohawk Malisa Maynard zum neuen Chief Sustainability Officer des Unternehmens ernannt. Maynard setzt die ESG- Strategien des Unternehmens um und arbeitet mit Teams aus dem gesamten Unternehmen zusammen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und neue Ideen zu testen. ?Der jährliche ESG-Bericht von Mohawk beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um unser Geschäft zu verbessern und die Auswirkungen auf unseren Planeten, unsere Gemeinden und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu verbessern", so Maynard. ?Wir konzentrieren uns weiterhin auf eine nachhaltige Zukunft durch Produktinnovation, Kohlenstoffreduzierung und Wassersanierung und haben unsere Ziele für 2025 in drei wichtigen Umweltkategorien bereits deutlich übertroffen: Intensität der Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2, Intensität der Abfallentsorgung und Intensität der Wasserentnahme. Wir freuen uns über diese Fortschritte und werden die Messlatte für unsere Leistungen weiter anheben." Mit hochmodernen Produktionsstätten und talentierten Teams in 19 Ländern bietet Mohawk ein umfangreiches Produktportfolio für den Wohn- und Objektbereich, das auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten ist und eine breite Palette an nachhaltigen Optionen in jeder Kategorie umfasst. Das Unternehmen gilt als weltweit größter Hersteller von Bodenbelägen ist und Marktführer bei Keramikfliesen, Teppichböden, Laminat, Luxus-Vinylfliesen und Vinylplatten. Zu den anderen Bauproduktkategorien von Mohawk gehören keramische Wandfliesen, Naturstein-, Quarz- und Porzellan-Arbeitsplatten sowie MDF/HDF-Platten, Spanplatten, Dekorplatten und Polyurethan-Dämmstoffe für den europäischen Markt. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Energieeffizienz zu verbessern, den Kohlenstoffausstoß zu verringern und die Produktlebenszyklen bei Neu- und Umbauprojekten besser zu verwalten. Der ESG-Bericht 2022 von Mohawk enthält viele Erfolge, darunter die folgenden Highlights: * Reduzierung der Treibhausgasemissionen: Im Jahr 2022 übertraf Mohawk sein Ziel für die Intensität der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen mit einer Reduzierung von 35,3 % gegenüber dem Basisjahr 2010. Mohawk wurde von USA Today als einziges Bodenbelagsunternehmen unter ?America's Climate Leaders" 2023 ausgezeichnet. * Erhöhung der Transparenz: Im neuen ESG-Bericht des Unternehmens berichtet Mohawk zum ersten Mal über Scope 3-Emissionen. * Investitionen in grüne Energie: Im Jahr 2022 nahm das Unternehmen zwei weitere Windturbinen in Belgien in Betrieb und installierte mehr als 3.800 Aufdach-Solarzellen an fünf Standorten in Australien und Neuseeland. * Förderung der Kreislauffähigkeit von Produkten: Im Jahr 2022 hat Mohawk über 18 Millionen Kilogramm Altprodukte für die Wiederverwendung zurückgewonnen und zusätzlich recycelte Inhalte in Tausende von Produkten eingearbeitet. Im Jahr 2022 wurden mehr als 60 % der gesamten Produktionsabfälle von Mohawk wiederverwertet, recycelt oder wiederverwendet. * Verbesserung der Gewässersanierung: Die globale Wasserentnahmeintensität von Mohawk hat sich im Vergleich zum Basisjahr 2010 um 47 % verbessert, was auf die Wiederverwendung von Millionen Litern Abwasser in den Produktionsprozessen zurückzuführen ist. In 11 nordamerikanischen Werken zur Herstellung von Keramikfliesen werden 84 % des Prozessabwassers wiederverwendet. * Ausweitung der Vielfalt am Arbeitsplatz: In den USA waren mehr als 55 % der 2022 neu eingestellten Mohawk-Mitarbeiter Schwarze, Ureinwohner oder Farbige, wodurch sich der Anteil dieser Gruppen an der US-Belegschaft des Unternehmens auf 45 % erhöhte. * Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern zur Verbesserung der Sicherheit: Im Jahr 2022 erhielten die Werke von Mohawk in Australien und Italien die Zertifizierung nach ISO 45001, dem weltweiten Maßstab für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. * Auf sinnvolle Weise etwas zurückgeben: Mohawk erhielt den Susan G. Komen(TM) Promise Award 2023 für seine zwei Jahrzehnte währende Führungsrolle im Kampf gegen Brustkrebs, durch die fast 7 Millionen US-Dollar für die Suche nach einem Heilmittel gesammelt wurden. * Verbesserung der Governance: Im Jahr 2022 hat Mohawk die Vielfalt im Vorstand erhöht und im Jahr 2023 eine formelle Richtlinie für die Auswahl von Vorstandsmitgliedern eingeführt. Das Unternehmen hat außerdem seine Datenschutzrichtlinien und seine Abwehrmaßnahmen gegen Cybersicherheitsbedrohungen verstärkt. Der ESG-Bericht 2022 von Mohawk wird in Anlehnung an die Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards erstellt. Zusätzlich zu GRI verwendet Mohawk das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und die Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), um die ESG-Berichterstattung zu steuern. Seit 2017 veröffentlicht Mohawk auch einen jährlichen Fragebogen zum Klimawandel mit CDP Global, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die Unternehmen und Städte dabei unterstützt, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen. Mohawk arbeitet derzeit an der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und wird künftigder EU- Taxonomie unterliegen und nach dieser berichten. Mohawk nimmt auch am S&P Global Corporate Sustainability Assessment teil, einer jährlichen Bewertung der Nachhaltigkeitspraktiken von Unternehmen, die Teil des S&P 500 ESG Index ist. Um den ESG-Bericht 2022 von Mohawk einzusehen, besuchen Sie bitte diese Seite (https://www.mohawksustainability.com/). Einen kurzen Videoüberblick über die Nachhaltigkeitsphilosophie von Mohawk finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=dWzA_wIJ8Sc). Über Mohawk Industries Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der Produkte entwickelt, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die branchenführenden Innovationen von Mohawk haben Produkte und Technologien hervorgebracht, mit denen sich die Marken des Unternehmens auf dem Markt differenzieren und die allen Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten gerecht werden. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen auf fünf Kontinenten entwickelt. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie von Spanplatten, Melaminplatten, dekorativen Hochdrucklaminatplatten und Dämmstoffen. Die Marken von Mohawk gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. Weitere Informationen finden Sie unter mohawkind.com. Kontakt: Robert Webb - robert_webb@mohawkind.com (mailto:robert_webb@mohawkind.com) °