EQS-News: Bernd Brinker zum Interim-Chief Financial Officer von GEA bestellt

Bernd Brinker zum Interim-Chief Financial Officer von GEA bestellt Düsseldorf, 21. September 2023 – Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat Bernd Brinker (58) mit Wirkung zum 16. Oktober 2023 zum Interim-CFO bestellt. Für ein Jahr übernimmt er die Nachfolge von Marcus A. Ketter, der am 6. August 2023 unerwartet verstorben ist. Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des GEA-Aufsichtsrats, sagt: „Mit Bernd Brinker begrüßen wir einen breit aufgestellten, erfahrenen und kapitalmarktaffinen Finanzexperten. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner ausgewiesenen Erfahrung den Vorstand gut ergänzen wird.“ Der Diplomkaufmann verfügt über mehr als 30 Jahre Finanz- und Kapitalmarkterfahrung in global tätigen Industriekonzernen. Bernd Brinker startete seine Karriere 1991 im Finanzbereich der damaligen VIAG AG. Von 1996 bis 2014 hatte er verschiedene Führungspositionen, insbesondere in den Bereichen Treasury, Investor Relations, Portfolio Management und M&A bei SKW Trostberg AG, Degussa AG sowie Evonik Industries AG inne und leistete wesentliche Beiträge zur jeweiligen Unternehmensentwicklung. Im Jahr 2014 übernahm der gebürtige Emsländer seine erste Group CFO-Position beim damaligen Familienunternehmen DORMA Holding GmbH & Co. KGaA, welches im Folgejahr mit der schweizerischen Kaba Holding AG zur börsennotierten dormakaba Holding AG fusionierte. Bei dormakaba war Bernd Brinker als Group CFO verantwortlich unter anderem für die Funktionen Controlling, Accounting, Treasury, Tax, M&A, Investor Relations, IT und Internal Audit. GEA CEO Stefan Klebert ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat Bernd Brinker so kurzfristig gewinnen konnte. In den vergangenen Jahren ist es uns bei GEA auch dank der erfolgreichen Arbeit von Marcus A. Ketter gelungen, das Vertrauen des Kapitalmarktes zurückzugewinnen. Mit Bernd Brinkers Know-how und seiner Kapitalmarkterfahrung wollen wir diesen Weg nun gemeinsam fortführen.“ HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12

40468 Düsseldorf

Telefon +49 211 9136-1500

anne.putz@gea.com

Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.



